Dakar: Al-Attiyah gana un minuto y se consolida en el liderato

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) ganó un minuto y siete segundos respecto a su gran perseguidor en la general, el francés Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme), en la novena etapa del Dakar, con inicio y final en Wadi Ad Dawasir, y se mostró contento de haber acabado sin problemas y, sobre todo, de “estar cerca de la meta final”

“Ayer que tuvimos un problema con una pieza nueva cambiada durante la jornada de descanso, pero hoy hemos hecho de nuevo una buena carrera. Terminamos terceros y contamos con una buena ventaja sobre Sebastien Loeb. Estamos contentos de que el Toyota vaya bien, pero también de estar cerca de la meta final”, comentó.

Al Attiyah es líder de la general de coches con 39’5” de diferencia respecto a Loeb, lo que le hace estar cerca, a tres días de finalizar, de lograr su cuarto Dakar tras vencer en 2011, 2015 y 2019.

Loeb: «No nos queda mucho por hacer»

El francés Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) perdió un minuto y siete segundos respecto al líder de la general de coches, el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), en la novena etapa, con inicio y final en Wadi Ad Dawasir, y aseguró que va a seguir “atacando” ya que no les “queda mucho más que hacer”.

“Hemos realizado una bonita especial, sin sufrir ningún problema particular. No era una etapa en la que se pudiera realmente conseguir grandes diferencias de tiempo. No nos queda mucho más que hacer, así que seguimos atacando”, comentó al llegar al campamento.

“No estamos en posición de realizar cálculos ya que nuestro retraso frente a Nasser es muy grande. Ya veremos al final”, completó. EFE