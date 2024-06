«El nuevo Presidente aún no domina el arte de la discreción«. Esta revelación la hizo un diplomático extranjero en Quito al periodista Jon Lee Anderson y quedó plasmada en un reportaje titulado ‘La arriesgada guerra de Ecuador contra los narcos’, publicado en The New Yorker, este lunes 17 de junio del 2024.

Durante varias entrevistas que Anderson realizó a Daniel Noboa para la redacción de ese reportaje, el Primer Mandatario ecuatoriano reveló lo que piensa sobre sus pares de Latinoamérica.

Noboa habló sobre el presidente de Argentina, Javier Milei; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de El Salvador, Nayib Bukele; de Chile, Gabriel Boric y el México, Andrés Manuel López Obrador.

Una de las opiniones más fuertes que dio Noboa fue contra el Mandatario de Argentina. “No sé por qué piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia. Parece muy engreído, lo cual es muy argentino, en realidad”.

Cuando Anderson le mencionó el nombre de Bukele, Noboa arrugó la nariz y dijo: “El tipo es arrogante y sólo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia”.

Luego, cuando el periodista dijo que Bukele se había referido a sí mismo como ‘el dictador más genial del mundo’. Noboa sonrió y dijo: “Sí, en un país del tamaño de Guayas”.

El Jefe de Estado ecuatoriano también se mostró poco impresionado por otros líderes regionales. Por ejemplo, al referirse a Boric de Chile, Noboa dijo que parece estar bien, pero que sus socios de coalición de extrema izquierda lo paralizaron.

Además, describió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como un “snob de izquierda” y agregó que «es inteligente, pero no logra hacer nada”. Estas opiniones quedaron plasmadas en The New Yorker, una revista estadounidense semanal.

En cambio, al hablar del Presidente de Brasil, Noboa fue magnánimo. Cuando el periodista Anderson le pregunta con cuál líder latinoamericano se sentía más alineado. Él sonrió y dijo: «Lula».

Pese a que Lula es desde hace tiempo un emblema de la política de izquierda, Noboa dijo que había conocido a Lula quince años antes, en una cumbre de líderes empresariales organizada por el magnate mexicano de las comunicaciones, Carlos Slim. Desde entonces, habría quedado impresionado por la «astucia política» de Lula y su «capacidad para impulsar una agenda«.

Finalmente, el presidente Daniel Noboa habló sobre el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuya relación diplomática se fragmentó el 5 de abril del 2024. Ese día, policías ecuatorianos, por orden del Gobierno, asaltaron la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

Sobre López Obrador, Noboa dijo que no ha hecho nada para frenar la violencia en México. Señaló también que los poderosos cárteles de Sinaloa y Nueva Generación habían aumentado su influencia en Ecuador

