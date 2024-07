«Yo ya cumplí con todas mis metas económicas de vida y ahora estoy aquí para servir. Gracias a Dios me lo he ganado trabajando, no como otros pillos que lo que han hecho contrabandeando combustible«. Con estas palabras el presidente Daniel Noboa ratificó que empezará a ejecutar obras en lo que resta de su mandato.

Estas declaraciones las realizó este jueves 18 de julio del 2024 durante la entrega de obras en la provincia de Los Ríos. En el evento expresó su objetivo de fomentar el desarrollo de esta zona costera y para que los ciudadanos tengan mejor acceso a salud, educación y movilidad.

Noboa también aprovechó su intervención para arremeter contra los políticos opositores a su Gobierno y quienes lo han cuestionado.

«No estamos aquí para enriquecernos. Yo ya cumplí con todas mis metas económicas de vida y ahora estoy aquí para servir. Gracias a Dios me lo he ganado trabajando, no como otros pillos que lo que han hecho contrabandeando combustible», sentenció el Presidente.

Sus palabras fueron dirigidas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien fue denunciado por presunto comercio irregular de combustible.

En este sentido, Daniel Noboa aseveró que no está en el Gobierno para enriquecerse sino para actuar en beneficio de los ecuatorianos. Por ello, dijo que durante los próximos seis meses van a continuar entregando obras.

«Siempre les digo a mis ministros que aquí no hay premio para cual es el más ahorrador, aquí hay premio para el que más ayuda a la gente. Y eso es lo que vamos a hacer en esta segunda mitad del año», sentenció el Primer Mandatario.

Noboa aseguró que la parte económica de Ecuador está en orden y ahora es momento de enfocarse a lo social. «Después de haber ordenado las cosas hay que darle obra a la gente, apoyo, crédito. Hay que sacar adelante a este país que tanto necesita y luchar contra la inseguridad», añadió.

Sobre las acciones contra la violencia e inseguridad, el Presidente insistió que se trata de una guerra no solo contra el crimen organizado sino también contra la clase política tradicional, a la que acusó de «molestar e impedir el progreso».

