El campeón olímpico ecuatoriano Daniel Pintado está nominado a mejor atleta del mundo de 2024 por World Athletics. Los ecuatorianos pueden apoyarlo a través de redes sociales para que obtenga este nuevo reconocimiento internacional.

El deportistas de 29 años se encuentra en la lista de los aspirantes a consagrarse en la categoría fuera del estadio. Pintado es el único marchista en la lista y compite con los deportistas: Yomif Kejelcha y Tamirat Tola, de Etiopía; Jacob Kiplimo, de Uganda, y Benson Kipruto, de Kenia.

Daniel Pintado destaca por sus dos medallas olímpicas conseguidas en París en agosto del 2024. Primero obtuvo la presea dorada en los 20 kilómetros marcha y luego, junto a Glenda Morejón, se subió al podio por la plata lograda en la prueba de marcha por relevos mixtos.

El anuncio lo realizó el cuencano en sus redes sociales con un emotivo video junto a su hijo Nicolás. «Él piensa que soy increíble y no tiene idea que todo lo que he conseguido es en GRAN PARTE por él y la Montse«, comentó en su mensaje el tricolor.

En el clip se observa a Pintado recibir en la sala de su casa a su pequeño hijo y comenta sobre su nominación, a la que la compara con el Balón de Oro del fútbol. Además, señala que él no pensaba que lo nominarían pero lo logró.

Tras conocer la noticia, Nicolás se fundió en un abrazo con su padre y celebró esta nueva hazaña en su carrera. También aprovechó el video para pedir apoyo y que este sueño se haga realidad.

«Hoy un grupo de personas que soñaron, liderado por Andrés Chocho, ponemos en el mapa del atletismo mundial al Ecuador 🇪🇨 y hoy todos podemos aportar con un granito de arena para seguir demostrando que el Ecuador es un país de gente unida», agregó en su mensaje el marchista.

Este premio permite que el público apoye a los deportistas y por ello se encuentran habilitadas las votaciones en todas las redes sociales (X, Facebook e Instagram). Los ciudadanos solo podrán votar hasta las 23:59 del domingo 3 de noviembre del 2024.

Para sumar votos se debe seguir los siguientes pasos:

Male Out of Stadium Athlete of the Year nominee ✨



Repost to vote for Brian Pintado 🇪🇨 in the #AthleticsAwards.



Voting closes on Sunday 3 November at 11:59 PM CET. pic.twitter.com/GXidm4JvUd