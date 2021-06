Danna Paola deja el desamor y estrena su nuevo tema «Mía»

La estrella mexicana Danna Paola destila empoderamiento con su nuevo lanzamiento musical: «Mía».

Así, deja atrás el desamor e inicia una nueva faceta más upbeat en su música, con lo que ella ha llamado «Su nuevo yo».

La princesa del pop latino, Danna Paola, le dio la bienvenida a una nueva faceta con el lanzamiento de su nuevo sencillo y video denominado “MÍA”.

El desamor y los corazones rotos reflejados en su álbum K.O. quedaron atrás. Ahora Danna Paola se muestra totalmente feliz, enamorada de la vida y tan renovada que destila empoderamiento.

En «MÍA», se muestra ante los fans con un beat que va en aumento con cada lanzamiento. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música.

“Mi música siempre ha reflejado mi sentir y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans mi nueva canción. Representa para mí un renacimiento y una nueva yo, por eso la llamé MÍA; y lo que en verdad deseo es que la disfruten, sientan el beat al bailarla y se identifiquen con ella tanto como yo. Welcome to the new me”, expresó Danna Paola.

Cabe destacar que MÍA, fue escrita por la propia intérprete junto a Pablo Martin y producida por The Swaggernautz, Pablo Valda y Pablo Martin. Es una de las canciones que formará parte de su próxima producción discográfica, la cual se lanzará el próximo año.

El video fue grabado en España bajo la dirección de Santiago Salviche, donde se puede visualizar a Danna Paola con una actitud de empoderamiento.

Destacan efectos y detalles en colores neón que representan un renacimiento después del lanzamiento de K.O.

Por otro lado, la estrella juvenil sigue arrasando en las redes, ya que el domingo pasado rompió récord con su participación en el Festival #SuenaEnTikTok.

El Live de Danna Paola fue el más popular durante los tres días del Festival, contando con más de 370 mil espectadores.

