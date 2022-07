Danna Paola reacciona a las críticas sobre su cuerpo

La cantante, actriz y modelo, Danna Paola, se pronunció sobre las críticas de sus fanáticos respecto a su cuerpo, pues muchos afirman que la mexicana está demasiado delgada y estaría sufriendo problemas alimenticios

Ante esta polémica, Danna Paola reaccionó en una entrevista por medio del programa televisivo «Sale el Sol» y manifestó que con el paso del tiempo ha manejado este tipo de situaciones.

“Siempre va a haber gente que te va a criticar para bien y para mal y, es algo que yo he ido aprendiendo”, explicó la joven

“No es fácil, pero hoy en día me siento muy segura de poder salir como la mujer que soy. Para mí, lo más importante es encontrar la seguridad que necesitaba y la he encontrado”, agregó Danna.

Además, la cantante indicó que no dejará de compartir sus fotos en redes sociales y pidió respeto hacia su cuerpo

De igual manera en redes sociales se han viralizado declaraciones de la artista en donde señala: “A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca que si esto y lo otro; la verdad es que estoy sana, estoy bien”, dijo sin rodeos.