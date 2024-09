Padres denuncian desaparición de su hija tras salir de plantel de Quito

Padres de familia, desesperados, piden a las autoridades intensificar la búsqueda de la menor de edad que desapareció tras salir de un plantel en el sector de Cutuglagua, sur de Quito.

Dariana Noguera, de 12 años, se encontraba en una unidad educativa cuando un hombre intentó sacarla del colegio con documentos falsos. Las autoridades se percataron de las intensiones y evitaron que se la llevara.

El hecho ocurrió al mediodía del jueves 19 de septiembre del 2024. Su padre, Darío Noguera, detalló que alrededor de las 11:00 del jueves un hombre, aparentemente menor de edad, ingreso a la institución y se presentó como su hermano, incluso mostró un documento falso.

«Este joven ingresa a las 11:00 de la mañana al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), haciéndose pasar como hermano de mi hija. El tutor le pidió la cédula, descartó ser el hermano y lo sacaron«, indicó el hombre desesperado.

Además, revela que tras tener acceso a las cámaras de seguridad del plantel pudo comprobar que la adolescente se encontraba jugando con sus compañeras. Pero a las 11:45 el sospechoso de la desaparición se contactó con ella en las rejas. «A las 12:00 mi hija sale y un minuto después (él) empieza a seguirla«, detalló Darío Noguera.

Sus padres cuestionaron que el director no les permitiera acceder a las grabaciones de forma inmediata tras reportar su desaparición, también enfatizaron que las autoridades tenían la obligación de informar lo sucedido para alertarlos.

«Me indigna. Si el chico no tuvo un documento y si tienen protocolos en el colegio por qué no nos llamaron como padres. Esa es mi desesperación«, señaló su madre, Karina López.

Según el portal de personas desaparecidas, Dariana Micaela Noguera López fue vista por última vez en La Victoria Central, en el sector de Guamaní. Tiene los ojos cafés, el cabello negro y mide 153 centímetros.

Las personas que tienen información de la menor de edad pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (33 54 86) o al correo electrónico personas.desaparecidas@ministeriodelinterior.gob.ec.

