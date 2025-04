Actualizado 23:15

Dave Coulier, de 65 años, anunció en noviembre de 2024 que le habían diagnosticado linfoma no Hodgkin en etapa 3.

Coulier, el ‘tío Joey’ de Full House serie que transmite Teleamazonas los sábados a las 11:00, ha tenido una larga batalla contra el cáncer.

Su esposa Melissa Bring, señaló en una entrevista para la revista Parade, publicada este lunes, 31 de marzo del 2025 que el actor se preparó para lo peor después de que pasara por cinco rondas de quimioterapia.

“Él decía, ‘Estoy preparado de cualquier manera. Si muero, muero. Y si puedo quedarme aquí, genial. Quiero hacerlo’. Esas conversaciones fueron obviamente muy difíciles”, sostuvo Bring.

Por su parte, Coulier explicó en la entrevista con Parade que estaba tratando de ser “realista” sobre su batalla de salud en medio de las múltiples rondas de quimio.

“Creo que la mente de todos va hacia allí”, explicó hablando de la posibilidad de muerte. “Es parte de la realidad de la vida. Como, ‘Guau, esto es realmente serio’ y ‘¿Qué es lo peor que podría pasar?’ Lo he visto tan a menudo en mi familia”.

Ahora, el ex protagonista de Full House ha completado su sexta ronda de quimio el mes pasado.

“Estaba tan aturdido cuando salí del hospital, mi esposa me miró [cuando] nos subimos al auto, y me dijo, ‘Olvidamos tocar la campana’”, mencionó a Parade, señalando que sus síntomas empeoraban durante cada ronda.

“Algunos días, simplemente no quería hacer nada”, recordó, hablando específicamente de su sexta ronda. “Aunque quería moverme, salir y, ya sabes, trabajar alrededor de la casa, simplemente no podía. Había tanta fatiga relacionada con el cáncer que empeoraba progresivamente, y pensé, ‘Guau, así es como va a ser’”.

A mitad de sus tratamientos, los médicos le dijeron a Coulier que no había presencia de células cancerosas.

“Me bombardearon por tres tratamientos más después de eso, y no esperan ver nada”, explicó, contando por qué ha estado viendo su camino contra el cáncer con una “actitud positiva”.

“Estoy en una posición en la que puedo inspirar a otros. Una actitud negativa no inspira a nadie”, añadió.

¿Fuera de peligro?

“Quizás he tenido alguna suerte extraña”, añade. “Sé que suena un poco raro, pero quizás, ya sabes, me dieron una antorcha, y una varita mágica me dijo: ‘Dave, puedes hacer algo aquí’”, dijo el actor a Parade.

En las últimas semanas, a Coulier le realizaron una biopsia de un ganglio linfático del cuello. «Melissa y yo esperamos una semana para recibir los resultados de la biopsia, y no hay indicios de cáncer«, explica. «Es una de las pocas veces en mi vida en que escuchar ‘cero’ ha sido un número estupendo«.

Sin embargo, Coulier aún no está fuera de peligro. Espera los resultados de otra tomografía computarizada, que determinará si su cáncer «ya es cosa del pasado», dice, y espera volver al hospital y dar la señal, con el apoyo de su esposa.

“Les diré algo. Hoy es el primer día que realmente siento: ‘¡Guau, me siento genial! Me siento como yo mismo’. Y es hoy”, le dice Coulier a Parade con una sonrisa. “Así que puedo celebrarlo con ustedes”.

