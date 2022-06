Con la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, en 2019, los fanáticos creían que una tercera entrega de Deadpool perdería su esencia violenta. Para desmentir los rumores llega uno de sus escritores que ya está trabajando, junto a Paul Wernick y bajo la supervisión del actor Ryan Reynolds, en nueva historia del antihéroe favorito de Marvel.

Rhett Reese, uno de los escritores, dijo en una entrevista para The Playlist que para ‘guinozar’ la tercera película Marvel ha sido un apoyo increíble. “Van a dejar que Deadpool sea Deadpool, ¿sabes? No es que una broma en particular pueda ser la que dicen: ‘Sabes, eso está demasiado lejos’, eso podría suceder, pero hasta este punto, no ha sido más que apoyo”, comentó.

Resse agrega que incluso le han preguntado si quiere que la historia tenga otros personajes. “No ha sido nada más que, ‘¿Cómo podemos ayudarte?’ ¿Qué de nuestro universo te gustaría usar? ¿Cómo podemos hacer tu vida más fácil? Y vamos a dejar que Deadpool sea Deadpool. No somos… esto no va a ser el Deadpool de Disney’”, apuntó el escritor.

Entre los otros detalles que se revelaron está que la película mantendrá una clasificación R, para mayores de 18 años. El director será Shawn Levy y se prevé que en estra tercera entrega el personaje de Wade Wilson conecte oficialmente con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Hasta el momento no hay una fecha de estreno anunciada.

Fuente | El Tiempo Latino/