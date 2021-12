Decenas de heridos en mulitudinarias protestas contra golpe de Estado en Sudán

Decenas de manifestantes resultaron heridos este sábado durante una nueva jornada de protestas multitudinarias en Sudán contra el golpe de Estado del pasado 25 de octubre y la cúpula militar que está al mando del país.

Miles de sudaneses convocados por los denominados comités de resistencia, quienes organizan las principales marchas en Sudán, tomaron las calles de la capital, Jartum, y otras localidades del país. Los manifestantes se tomaron las calles al grito de «El poder es para el pueblo, los militares a los cuarteles» y «El Estado es civil y no militar», constató Efe.

En Jartum, más de 5.000 personas de diferentes ciudades se concentraron para cercar el palacio presidencial; donde se encuentra la residencia del presidente del Consejo Soberano y líder militar golpista, Abdelfatah al Burhan.

Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y bombas de sonido para dispersar a las multitudes, que se aproximaron a la puerta sur del edificio; lo que provocó decenas de heridos, según los organizadores.

El líder de los comités de resistencia en Jartum, Abas Al Taer, dijo a Efe que «más de 30 manifestantes resultaron heridos por (el impacto de botellas) de gas lacrimógeno; mientras que muchos más sufrieron asfixia».

En este sentido, la Asociación de Profesionales de Sudán, uno de los principales grupos opositores en el país, denunció en un comunicado que las fuerzas de seguridad «utilizaron violencia excesiva contra los manifestantes».

Ante la convocatoria de protestas, las autoridades cerraron anoche los principales puentes que conectan Jartum con otras localidades. Los manifestantes utilizaron contenedores, barreras de cemento y alambradas, según constató Efe.

Asimismo, desde primera hora de la mañana, también cortaron todas las comunicaciones en el país; algo que confirmó el portal de monitoreo NetBlocks, a través de Twitter.

⚠️ Confirmed: Mobile Internet disrupted in #Sudan as of ~6 am local time ahead of planned protests in #Khartoum; network data show service cut as demonstrators mark two months since October 25 military coup; incident ongoing 📉 #Dec25March



