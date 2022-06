Decenas de muertos en un ataque contra una iglesia en Nigeria

Decenas de personas murieron en un ataque perpetrado la mañana de este domingo contra una iglesia católica en el estado de Ondo, en el suroeste de Nigeria, según confirmó a Efe la Policía.

«Más de dos docenas murieron según lo que nos dijo una agencia de emergencias. Estamos trabajando en la cifra exacta y compartiremos los detalles lo antes posible», dijo el portavoz de la Policía en el estado, Funmilayo Odunlami.

Según Odunlami, las fuerzas de seguridad están tratando de averiguar si el ataque fue perpetrado por hombres armados o mediante explosivos.

«Estoy profundamente apenado por el ataque y asesinato no provocados de personas inocentes en Owo, mientras rezaban en la Iglesia Católica de St Francis, hoy», dijo a través de la red social Twitter el gobernador de Ondo, Rotimi Akeredolu.

I am deeply saddened by the unprovoked attack and killing of innocent people of Owo, worshiping at the St. Francis Catholic Church, Today.



The vile & satanic attack is a calculated assault on the peace-loving people of Owo Kingdom who have enjoyed relative peace over the years. pic.twitter.com/30fMbfnOxc