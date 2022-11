Decenas de ovejas caminan en círculo desde hace 14 días sin parar

El misterioso comportamiento de decenas de ovejas en la región de Mongolia Interior, norte de China, ha conmocionado al mundo. Desde hace 14 días el rebaño camina en círculos sin parar.

En el video viral, capturado por cámaras de vigilancia y compartido por el medio estatal chino People’s Daily, se observa al gran rebaño caminando en un círculo casi perfecto en una granja durante la noche y el día, mientras que otro grupo se mantiene inmovil en el exterior.

La dueña de la oveja, identificada como la Sra. Miao, afirmó que el comportamiento comenzó con unas pocas ovejas antes de que se uniera todo el rebaño. Además, indicó que hay 34 corrales de ovejas en la granja, pero solo en uno de ellos están actuando de este forma desde el pasado 4 de noviembre del 2022.

