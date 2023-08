Denuncian a concejal de Salinas César Pinoargote

Una denuncia por intimidación se presentó en Fiscalía contra el concejal de Salinas, César Pinoargote, tras la viralización de un video en el que amenaza de muerte a varias personas.

“Escúchame, te lo voy a decir así arrodillado: mira, me persigno en el nombre de Dios. Si alguno de ustedes hace público ese video y le hace algo a mi familia yo me voy a la cárcel”, se escucha decir a Pinoargote en el video. Y añade: “Escúchame bien, grábame, te amenazó de muerte a ti, a ti y a ti”.

El clip fue publicado en redes sociales la noche de este martes 1 de agosto del 2023 y en el se observa al funcionario amenazar en inglés y español.

Artículos 169 y 171 del COIP. "Público y notorio" como dirían los abogados. No sé si la figura cambiaría por ser nada menos y nada más que Concejal de Salinas. pic.twitter.com/1dI8MPkyyM — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) August 2, 2023

“Si ese video se hace público, me voy a la cárcel porque yo soy loco”, insiste. “¿No me quieres creer? Pues llorará tú familia porque a lo mejor me llevó un hijo tuyo, me llevo un hermano tuyo”.

En redes, además, se publicó otro video en el que el Concejal discute con una mujer. Pinoargote intenta arrebatarle el celular con el que estaba grabando y debido a ello, la mujer cae al suelo.

Según testigos, el conflicto se habría originado por la interrupción de servicios comunitarios por valores pendientes. En la denuncia se especifica que Pinoargote llegó al edificio el 1 de agosto y comenzó a increpar al presidente del condominio porque en el departamento de su padre se cortaron los servicios básicos por deudas que aparentemente mantiene.

Esta no es la única denuncia en contra de César Pinoargote. El 23 de junio de 2023 una mujer aseguró que el Concejal la había amenazado de muerte por lo que solicitó medidas de protección.

