Actualizada: 15 dic 2025 - 15:17
Compartir
Deporte Total Emisión Central del lunes 15 de diciembre del 2025
Revise las noticias deportivas en la Emisión Central del lunes 15 de diciembre del 2025. Con Alfonso Laso y Alberto Astudillo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 15 dic 2025 - 15:17
Compartir
Revise las noticias deportivas en la Emisión Central del lunes 15 de diciembre del 2025. Con Alfonso Laso y Alberto Astudillo.