Actualizada: 05 nov 2025 - 15:42
Compartir
Deporte Total Emisión Central del miércoles 5 de noviembre del 2025
Revise las noticias deportivas en la Emisión Central del miércoles 5 de noviembre del 2025. Con Hugo Quintana y Antonella Iglesias.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 05 nov 2025 - 15:42
Compartir
Revise las noticias deportivas en la Emisión Central del miércoles 5 de noviembre del 2025. Con Hugo Quintana y Antonella Iglesias.