Actualizada: 17 oct 2025 - 15:26
Compartir
Deporte Total Emisión Central del viernes 17 de octubre del 2025
Revise las noticias deportivas en la Emisión Central del viernes 17 de octubre del 2025. Con Alfonso Laso.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 17 oct 2025 - 15:26
Compartir
Revise las noticias deportivas en la Emisión Central del viernes 17 de octubre del 2025. Con Alfonso Laso.