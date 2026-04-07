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Fútbol

¡EN VIVO! Barcelona vs. Cruzeiro por la primera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores

El equipo dirigido por César Farías llegó a la fase de grupos desde la segunda fase. Debuta en el estadio Monumental Banco Pichincha. 

En el estadio Monumental Banco del Pichincha se juega Barcelona vs. Cruzeiro

Tomado de redes sociales

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

07 abr 2026 - 17:57

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La Copa Libertadores empieza para los clubes ecuatorianos en la fase de grupos.. Barcelona Sporting Club comienza esta instancia de Libertadores 2026 recibiendo a Cruzeiro de Brasil. Uno de los clubes más cotizados del torneo. 

Barcelona llega al juego con la motivación de vencer a Liga de Quito en el campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro. El DT César Farías quiere lograr los  primeros tres puntos en el Estadio Monumental dentro de un exigente grupo que también integran Boca Juniors y Universidad Católica de Chile.

Farías ha logrado encontrar un equipo ordenado con el transcurso de los partidos. El ataque de los amarillos ha ido despertando con los partidos. 

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