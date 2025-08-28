EN VIVO: Cuenca Juniors recibe a Barcelona por los dieciseisavos de la Copa Ecuador

Barcelona es el gran favorito para imponerse en la serie de Copa Ecuador ante Cuenca Juniors

Cuenca Juniors y Barcelona definen al último clasificado a los octavos de final de la Copa Ecuador. El cuadro amarillo es el gran favorito. Usted puede disfrutar las incidencias del partido a través de Teleamazonas.

Los equipos ya están en la cancha. Habrá un minuto de silencio por la muerte de Marcos Olmedo, futbolista de Mushuc Runa.