EN VIVO: Cuenca Juniors recibe a Barcelona por los dieciseisavos de la Copa Ecuador

El cuadro torero visita al campeón del ascenso de Azuay. Teleamazonas transmite el partido, en vivo. Siga el minuto a minuto.

Barcelona es el gran favorito para imponerse en la serie de Copa Ecuador ante Cuenca Juniors

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

28 ago 2025 - 19:03

Cuenca Juniors y Barcelona definen al último clasificado a los octavos de final de la Copa Ecuador. El cuadro amarillo es el gran favorito. Usted puede disfrutar las incidencias del partido a través de Teleamazonas. 

Los equipos ya están en la cancha. Habrá un minuto de silencio por la muerte de Marcos Olmedo, futbolista de Mushuc Runa. 

  • 28/08/2025

    19:03

    00' Comienza el partido en Cuenca

    Se inicia el partido entre Cuenca Juniors y Barcelona. El último cupo para los octavos de final de la Copa Ecuador está en juego. 

