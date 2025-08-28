EN VIVO: Cuenca Juniors recibe a Barcelona por los dieciseisavos de la Copa Ecuador
El cuadro torero visita al campeón del ascenso de Azuay. Teleamazonas transmite el partido, en vivo. Siga el minuto a minuto.
Barcelona es el gran favorito para imponerse en la serie de Copa Ecuador ante Cuenca Juniors
28 ago 2025 - 19:03
Cuenca Juniors y Barcelona definen al último clasificado a los octavos de final de la Copa Ecuador. El cuadro amarillo es el gran favorito. Usted puede disfrutar las incidencias del partido a través de Teleamazonas.
Los equipos ya están en la cancha. Habrá un minuto de silencio por la muerte de Marcos Olmedo, futbolista de Mushuc Runa.
28/08/2025
19:03
00' Comienza el partido en Cuenca
Se inicia el partido entre Cuenca Juniors y Barcelona. El último cupo para los octavos de final de la Copa Ecuador está en juego.
