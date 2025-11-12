EN VIVO: Liga de Quito y Deportivo Cuenca definen al último semifinalista de la Copa

Alexander Alvarado (izquierda) celebra su gol con Lautaro Pastrán, en el partido entre Liga Deportiva Universitaria y Libertad.

Liga Deportiva Universitaria y Deportivo Cuenca definirán en una serie a un partido al rival de Emelec en las semifinales de la Copa Ecuador. El juego se realiza este miércoles 12 de noviembre del 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

02' Los equipos buscan asentarse en la cancha Arrancó el juego entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca. Los dos equipos quieren el último cupo de las semifinales de la Copa.

Así alinean los equipos. Este es el 11 de los albos:

Este es el once de los 'morlacos':