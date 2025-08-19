CONFIRMADO: Ecuador vs. Argentina jugarán el martes 9 de septiembre, a las 18:00

Rodrigo de Paul (izquierda) traslada el esférico ante la marca de Joao Ortiz, de Ecuador, durante la Copa América de Estados Unidos 2024

Ecuador recibirá a Argentina, el martes 9 de septiembre del 2025. El juego se realizará a las 18:00, en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil y es el penúltimo de las eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó, en la jornada del 19 de agosto, la fecha y horario del compromiso, que espera contar con un estadio lleno. Ecuafútbol anunció, además, el inicio de la venta de boletos para el partido.

La Ecuafútbol indicó además la modalidad mediante la cual se venderán los boletos. La venta comenzará para los llamados socios bronce, desde el jueves 21 de agosto, a las 14:00, en www.fanfef.com

Para el público en general, la venta comenzará el lunes 1 de septiembre, a las 10:00, en www.fanfef.com. En este caso, según aclaró la Federación, la venta estará sujeto a la disponibilidad de boletos.

La Selección ecuatoriana quiere celebrar un triunfo ante los campeones del mundo. AFP

Para los propietarios de suite y palco del estadio Banco Pichincha, la atención se realiza este martes 19 de agosto, de 10:00 a 17:00, en las oficinas de Barcelona. Una de las condiciones es tener las alícuotas al día.

Argentina, campeona del mundo, ocupa el primer lugar en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 35 unidades. Ecuador es su escolta en la tabla de posiciones, con 25 puntos.