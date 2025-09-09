EN VIVO: Ecuador vs. Argentina por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Alexis Mac Allister, de Argentina, disputa el esférico con Willian Pacho, de Ecuador, en el partido jugado en el estadio Banco Pichincha

La Selección de Ecuador cierra las eliminatorias sudamericanas ante Argentina este martes 9 de septiembre del 2025 en el estadio Monumental de Guayaquil. La Tri con el boleto Mundial del 2026 quiere sumar los tres puntos en el partido que tendrá otro momento emotivo: el adiós de Enner Valencia.

La Tri llega a la última fecha clasificada al Mundial del 2026. Ocupa el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 26 puntos y está sellado el boleto al quinto mundial en la historia del fútbol ecuatoriano. No obstante, el gran reto ante la vigente campeón del Mundo será marcar un gol y romper la racha de empates.

El entrenador argentino Sebastián Beccacece confía en lograr una victoria que le permita terminar en los primeros lugares de la clasificatoria. También está en juego los puntos para el ranking FIFA.

Así será la alineación de Ecuador:

70' Presiona Argentina; resiste Ecuador Franco Mastantuono, Giovanni Lo Celso y Julián Álvarez entraron a la cancha para darle más fluidez al equipo albiceleste

66' Amarilla para Nicolás Tagliafico El lateral argentino tiene vía libre para golpear a los rivales. Le sacaron amarilla por una falta en el costado de la cancha

49' Roja para Moisés Caicedo La Tricolor pierde a su mejor hombre. Roja para Moisés Caicedo. Ecuador pierde a su principal baluarte.

46' Se inicia el segundo tiempo John Yeboah reemplaza a Ángelo Preciado, en el inicio del segundo tiempo. Argentina se demoró en entrar.

45+4 Final del primer tiempo Ecuador vence a Argentina, campeona del mundo. Se acaba el primer tiempo del partido en Guayaquil

45+3: GOOOOOOOL de Ecuador De penal, el histórico Enner Valencia pone la primera para Ecuador. El Banco Pichincha es una fiesta

45' Presiona Argentina, pese al hombre menos El equipo albiceleste metió presión en los últimos minutos. Ecuador pasa momentos de zozobra.

41' La Tricolor presiona y Argentina espera Los campeones del mundo esperan en su campo con sus 10 jugadores tras la roja de Otamendi. Ecuador traslada el esférico y tiene control

31' Roja para Nicolás Otamendi de Argentina El zaguero argentino del Benfica recibe la roja por cortar una acción directa de gol de 'Superman' Valencia que anda iluminado

24' Argentina quiere tomar el control del juego Alexis Mac Allister y Leandro Paredes intentan apoderarse del balón y evitar sofocones con el ataque de Ecuador

Golpean a Nilson Angulo, el más movedizo de la Tri A los argentinos no les gustó los enganches de Nilson Angulo y le golpearon para frenarlo y que baje la intensidad de juego.

'Niño Moi' también entra con fuerza El volante ecuatoriano se gana una tarjeta amarilla al entrar con fuerza y golpear a un rival argentino.

Sebastián Beccacece no está en la banca El entrenador argentino de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, no está en la banca de suplentes. Paga una suspensión.

Empujón y le pisan a 'Niño Moi' Lautaro Martínez le pisa a Moisés Caicedo y le empuja. La primera amarilla en el partido entre Ecuador y Argentina.