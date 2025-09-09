EN VIVO: Ecuador vs. Argentina por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas
El partido se juega en el estadio Monumental, en Guayaquil, en el cierre del premundial 2026. Ambas selecciones ya están clasificadas.
Alexis Mac Allister, de Argentina, disputa el esférico con Willian Pacho, de Ecuador, en el partido jugado en el estadio Banco Pichincha
09 sep 2025 - 17:05
La Selección de Ecuador cierra las eliminatorias sudamericanas ante Argentina este martes 9 de septiembre del 2025 en el estadio Monumental de Guayaquil. La Tri con el boleto Mundial del 2026 quiere sumar los tres puntos en el partido que tendrá otro momento emotivo: el adiós de Enner Valencia.
La Tri llega a la última fecha clasificada al Mundial del 2026. Ocupa el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 26 puntos y está sellado el boleto al quinto mundial en la historia del fútbol ecuatoriano. No obstante, el gran reto ante la vigente campeón del Mundo será marcar un gol y romper la racha de empates.
El entrenador argentino Sebastián Beccacece confía en lograr una victoria que le permita terminar en los primeros lugares de la clasificatoria. También está en juego los puntos para el ranking FIFA.
Así será la alineación de Ecuador:
09/09/2025
19:40
70' Presiona Argentina; resiste Ecuador
Franco Mastantuono, Giovanni Lo Celso y Julián Álvarez entraron a la cancha para darle más fluidez al equipo albiceleste
09/09/2025
19:36
66' Amarilla para Nicolás Tagliafico
El lateral argentino tiene vía libre para golpear a los rivales. Le sacaron amarilla por una falta en el costado de la cancha
09/09/2025
19:20
49' Roja para Moisés Caicedo
La Tricolor pierde a su mejor hombre. Roja para Moisés Caicedo. Ecuador pierde a su principal baluarte.
09/09/2025
19:16
46' Se inicia el segundo tiempo
John Yeboah reemplaza a Ángelo Preciado, en el inicio del segundo tiempo. Argentina se demoró en entrar.
09/09/2025
19:00
45+4 Final del primer tiempo
Ecuador vence a Argentina, campeona del mundo. Se acaba el primer tiempo del partido en Guayaquil
09/09/2025
18:58
45+3: GOOOOOOOL de Ecuador
De penal, el histórico Enner Valencia pone la primera para Ecuador. El Banco Pichincha es una fiesta
09/09/2025
18:49
45' Presiona Argentina, pese al hombre menos
El equipo albiceleste metió presión en los últimos minutos. Ecuador pasa momentos de zozobra.
09/09/2025
18:41
41' La Tricolor presiona y Argentina espera
Los campeones del mundo esperan en su campo con sus 10 jugadores tras la roja de Otamendi. Ecuador traslada el esférico y tiene control
09/09/2025
18:31
31' Roja para Nicolás Otamendi de Argentina
El zaguero argentino del Benfica recibe la roja por cortar una acción directa de gol de 'Superman' Valencia que anda iluminado
09/09/2025
18:24
24' Argentina quiere tomar el control del juego
Alexis Mac Allister y Leandro Paredes intentan apoderarse del balón y evitar sofocones con el ataque de Ecuador
09/09/2025
18:21
Golpean a Nilson Angulo, el más movedizo de la Tri
A los argentinos no les gustó los enganches de Nilson Angulo y le golpearon para frenarlo y que baje la intensidad de juego.
09/09/2025
18:17
'Niño Moi' también entra con fuerza
El volante ecuatoriano se gana una tarjeta amarilla al entrar con fuerza y golpear a un rival argentino.
09/09/2025
18:13
Sebastián Beccacece no está en la banca
El entrenador argentino de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, no está en la banca de suplentes. Paga una suspensión.
09/09/2025
18:10
Empujón y le pisan a 'Niño Moi'
Lautaro Martínez le pisa a Moisés Caicedo y le empuja. La primera amarilla en el partido entre Ecuador y Argentina.
09/09/2025
18:05
Ecuador empezó buscando el arco rival
En los primeros minutos del partido, la Tri salió a buscar el gol de entrada con Gonzalo Plata y Enner Valencia.
