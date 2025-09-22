Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Fútbol internacional

EN VIVO: Siga la ceremonia del Balón de Oro 2025: ¿quién será el Mejor Jugador de la temporada?

El Balón de Oro premia a los mejores jugadores del fútbol mundial, en la rama masculina y femenina. Siga el minuto a minuto de la premiación.

Ousmane Dembele y Lamine Yamal se saludan antes del inicio de la gala del Balón de Oro 2025.

@ballondor

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

22 sep 2025 - 15:15

Unirse a Whatsapp

En la jornada del lunes 22 de septiembre, se escogerá a los mejores futbolistas de la temporada. El Balón de Oro 2025 premia a la excelencia. En la categoría masculina los dos grandes aspirantes son el español Lamine Yamal, estrella del Barcelona de España y Ousmane Dembelé, del PSG. 

  • 22/09/2025

    15:12

    PSG, el mejor equipo masculino del año

    Paris Saint Germain es el mejor equipo masculino de la temporada. El PSG ganó la Champions League, de forma contundente. 

    thumb
    Gianluigi Donnarumma comparte con Ousmane Dembelé durante la premiación del Balón de Oro.@ballondor

  • 22/09/2025

    15:03

    Arsenal, el mejor equipo femenino del año

    El cuadro inglés recibe la distinción como el mejor equipo de fútbol femenino de la temporada. Javier Pastore leyó el nombre. 

  • 22/09/2025

    14:57

    Ewa Pajor y Viktor Gyokeres, mejores arietes

    Luis Figo entrega el trofeo Gerd Muller a Ewa Pajor y Viktor Gyokeres, como los mejores delanteros de la temporada.  

  • 22/09/2025

    14:52

    Un homenaje a Diogo Jota

    La organización hace un homenaje al fallecido Diogo Jota, con un emotivo video. Hay emoción en la premiación. 

  • 22/09/2025

    14:50

    Donnarumma agradece por el premio

    'Fue una temporada increíble', dice el exgolero del PSG. Dice que ahora solo se concentra en triunfar con el Manchester City. 

  • 22/09/2025

    14:46

    Donnarumma y Hampton, los mejores goleros

    Gianluigi Donnarumma y Hanna Hampton ganan como los mejores arqueros, hombre y mujer de la temporada 

  • 22/09/2025

    14:37

    Los mejores jugadores del mundo a la expectativa

  • 22/09/2025

    14:36

    Lamine Yamal gana el Mejor Jugador Joven

    Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, gana por segundo año consecutivo el premio al Mejor Jugador Joven de la temporada. 

  • 22/09/2025

    14:35

    Ruud Gullit y Kate Scott son los presentadores

    El exastro del fútbol de Países Bajos y la reconocida periodista inglesa son los maestros de ceremonia del Balón de Oro. 

Te puede interesar