EN VIVO: Siga la ceremonia del Balón de Oro 2025: ¿quién será el Mejor Jugador de la temporada?
El Balón de Oro premia a los mejores jugadores del fútbol mundial, en la rama masculina y femenina. Siga el minuto a minuto de la premiación.
Ousmane Dembele y Lamine Yamal se saludan antes del inicio de la gala del Balón de Oro 2025.
@ballondor
Compartir
Actualizada:
22 sep 2025 - 15:15
En la jornada del lunes 22 de septiembre, se escogerá a los mejores futbolistas de la temporada. El Balón de Oro 2025 premia a la excelencia. En la categoría masculina los dos grandes aspirantes son el español Lamine Yamal, estrella del Barcelona de España y Ousmane Dembelé, del PSG.
22/09/2025
15:12
PSG, el mejor equipo masculino del año
Paris Saint Germain es el mejor equipo masculino de la temporada. El PSG ganó la Champions League, de forma contundente.
22/09/2025
15:03
Arsenal, el mejor equipo femenino del año
El cuadro inglés recibe la distinción como el mejor equipo de fútbol femenino de la temporada. Javier Pastore leyó el nombre.
22/09/2025
14:57
Ewa Pajor y Viktor Gyokeres, mejores arietes
Luis Figo entrega el trofeo Gerd Muller a Ewa Pajor y Viktor Gyokeres, como los mejores delanteros de la temporada.
22/09/2025
14:52
22/09/2025
14:50
Donnarumma agradece por el premio
'Fue una temporada increíble', dice el exgolero del PSG. Dice que ahora solo se concentra en triunfar con el Manchester City.
22/09/2025
14:46
Donnarumma y Hampton, los mejores goleros
Gianluigi Donnarumma y Hanna Hampton ganan como los mejores arqueros, hombre y mujer de la temporada
22/09/2025
14:37
Los mejores jugadores del mundo a la expectativa
22/09/2025
14:36
Lamine Yamal gana el Mejor Jugador Joven
Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, gana por segundo año consecutivo el premio al Mejor Jugador Joven de la temporada.
22/09/2025
14:35
Ruud Gullit y Kate Scott son los presentadores
El exastro del fútbol de Países Bajos y la reconocida periodista inglesa son los maestros de ceremonia del Balón de Oro.
Compartir