EN VIVO: Siga la ceremonia del Balón de Oro 2025: ¿quién será el Mejor Jugador de la temporada?

Ousmane Dembele y Lamine Yamal se saludan antes del inicio de la gala del Balón de Oro 2025.

En la jornada del lunes 22 de septiembre, se escogerá a los mejores futbolistas de la temporada. El Balón de Oro 2025 premia a la excelencia. En la categoría masculina los dos grandes aspirantes son el español Lamine Yamal, estrella del Barcelona de España y Ousmane Dembelé, del PSG.

PSG, el mejor equipo masculino del año Paris Saint Germain es el mejor equipo masculino de la temporada. El PSG ganó la Champions League, de forma contundente. Gianluigi Donnarumma comparte con Ousmane Dembelé durante la premiación del Balón de Oro. @ballondor

Arsenal, el mejor equipo femenino del año El cuadro inglés recibe la distinción como el mejor equipo de fútbol femenino de la temporada. Javier Pastore leyó el nombre.

Ewa Pajor y Viktor Gyokeres, mejores arietes Luis Figo entrega el trofeo Gerd Muller a Ewa Pajor y Viktor Gyokeres, como los mejores delanteros de la temporada.

Un homenaje a Diogo Jota La organización hace un homenaje al fallecido Diogo Jota, con un emotivo video. Hay emoción en la premiación.

Donnarumma agradece por el premio 'Fue una temporada increíble', dice el exgolero del PSG. Dice que ahora solo se concentra en triunfar con el Manchester City.

Donnarumma y Hampton, los mejores goleros Gianluigi Donnarumma y Hanna Hampton ganan como los mejores arqueros, hombre y mujer de la temporada

Lamine Yamal gana el Mejor Jugador Joven Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, gana por segundo año consecutivo el premio al Mejor Jugador Joven de la temporada.