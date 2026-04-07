La Tri enfrentará a Guatemala en la última fecha FIFA, previo al Mundial 2026

Los jugadores de Ecuador festejan un gol ante Venezuela, en Quito, el 21 de marzo de 2025.

Ecuador continúa su preparación para el Mundial 2026. Este martes 7 de abril del 2026, La Tri anunció, en su cuenta de X, que uno de sus rivales en la última fecha FIFA será Guatemala.

El encuentro está previsto para el 7 de junio en Columbus, Estados Unidos, a las 15:00 (hora de Ecuador). Y se jugará en el ScottsMiracle-Gro Field. Esta será la segunda ocasión que Ecuador juegue en esta ciudad. La primera fue el 7 de junio del 2001, cuando empató 0-0 con Estados Unidos.

Esta será la décima vez que Ecuador enfrente a Guatemala. Las estadísticas de estos encuentros registran cinco victorias, tres empates y una derrota para la Tricolor, que además mantiene un invicto de ocho partidos ante este rival.

Guatemala es la quinta selección de CONCACAF más enfrentada por Ecuador, tras México, Honduras, Estados Unidos y Costa Rica.

Columbus será la sede de concentración de La Tri desde el 25 de mayo. En este lugar la Selección trabajará en los últimos ajustes antes de enfrentar su quinta Copa del Mundo.

Guatemala será el segundo rival de los amistosos de La Tri, el primero será anunciado en los próximos días.