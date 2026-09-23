Marcelo Gallardo buscará ser protagonista con La Tri ante Corea del Sur 

Marcelo Gallardo tras su presentación como DT de la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo dio su primera rueda de prensa como DT de La Tri. La madrugada de este miércoles 23 de septiembre de 2026, el técnico argentino confesó que no ha podido realizar un trabajo de campo con los jugadores debido a la falta de tiempo.

Sin embargo, aseguró que buscará ser protagonista con Ecuador en el primer partido amistoso ante Corea del Sur, que se jugará este jueves 24 de septiembre, en el estadio de Mundialista de Suwon.

"Vamos a ir gestionado una misma idea, intentar ser protagonista con las muy buenas características que tiene el futbolista ecuatoriano". Marcelo Gallardo, DT de Ecuador.

Gallardo indicó que recién este miércoles realizará su primer entrenamiento con todo el grupo, y que, entendiendo que el partido es mañana, se haran evaluaciones para los siguiente partidos.

Ecuador enfrentará esta gira asiática con las ausencias de Gonzalo Plata y Kevín Rodríguez, quienes salieron de la convocatoria por lesión.

En la rueda de prensa también intervino el portero Hernán Galíndez, quien aclaró su retorno a la Selección ecuatoriana.

Galíndez reconoció que tras el Mundial 2026 se llenó de tristeza y frustración por lo que anunció su retiro, sin embargo, con el pasar de los días y tras hablar con su familia, decidió revertir su decisión y ponerse a las órdenes del combinado Tricolor.

¿Dónde ver Corea del Sur vs. Ecuador?

Ecuador enfrenta a Corea del Sur este jueves 24 de septiembre, a las 06:00 (hora de Ecuador)

Teleamazonas transmitirá este encuentro en vivo, en señal abierta, para todo el territorio nacional y en su página web, en www.teleamazonas.com, con una previa desde las 05:45.