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¡EN VIVO! Rosario Central vs. Independiente del Valle por fase de grupos de Copa Libertadores

Los rayados visitan este jueves 9 de abril a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito por la primera fecha del Grupo H de Copa.

Los jugadores de Independiente del Valle en la cancha de Rosario Central.

Tomado de redes sociales

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

09 abr 2026 - 16:44

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Independiente del Valle visita a Rosario Central este jueves 9 de abril de 2026 a las 17:00 de Ecuador en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, por la fecha 1 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026.

El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro central y el VAR estará a cargo de Leonard Mosquera. El duelo marca el debut continental del equipo ecuatoriano y el regreso de Rosario Central a la competición tras su última participación en 2024.

El equipo dirigido por el entrenador Joaquín Papa no tendrá a Patrick Mercado, ausente polesión de ligamento cruzado anterior y menisco, y tendrá entre 7 y 8 meses de recuperación, Guido Villar, lesión de rodilla, Richard Schunke también de rodilla y Jean Pierre Arroyo Vernaza, luxofractura de tobillo y peroné.

Así alineará el equipo de Independiente del Valle

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