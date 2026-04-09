¡EN VIVO! Rosario Central vs. Independiente del Valle por fase de grupos de Copa Libertadores

Los jugadores de Independiente del Valle en la cancha de Rosario Central.

Independiente del Valle visita a Rosario Central este jueves 9 de abril de 2026 a las 17:00 de Ecuador en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, por la fecha 1 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026.

El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro central y el VAR estará a cargo de Leonard Mosquera. El duelo marca el debut continental del equipo ecuatoriano y el regreso de Rosario Central a la competición tras su última participación en 2024.

El equipo dirigido por el entrenador Joaquín Papa no tendrá a Patrick Mercado, ausente por lesión de ligamento cruzado anterior y menisco, y tendrá entre 7 y 8 meses de recuperación, Guido Villar, lesión de rodilla, Richard Schunke también de rodilla y Jean Pierre Arroyo Vernaza, luxofractura de tobillo y peroné.

Así alineará el equipo de Independiente del Valle

Así alineará el conjunto de Rosario Central