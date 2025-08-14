EN VIVO: Botafogo vs. Liga de Quito juegan la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

José 'Choclo' Quintero, de Liga de Quito, defiende el esférico ante la marca de dos jugadores de Botafogo, en el partido disputado la tarde y noche del 14 de agosto del 2025.

Liga de Quito visita a Botafogo en Rio de Janeiro, en la jornada del 14 de agosto del 2025. El partido es válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El compromiso de vuelta se jugará el jueves 21 de agosto en Quito.

60' Liga mantiene la iniciativa, pero nada cambia El cuadro azucena mantiene el protagonismo y juega en la cancha del adversario, pero la ventaja se mantiene a favor de Botafogo

45' Villamil tuvo el empate para los azucenas Gabriel Villamil aprovechó la salida del golero John para definir, pero su remate se fue por encima del arco.

25' La 'U' adelanta sus líneas; Botafogo espera No pasa contratiempos el cuadro brasileño, que se siente cómodo con la ventaja. Los albos buscan lastimar por los costados

11' Cornejo mete peligro para Liga de Quito Fernando Cornejo ensaya una tijera que el golero de Botafogo mandó al córner. Primera acción ofensiva de los azucenas.

07' Nuevo ataque de los brasileños con riesgo Una rápida transición de Jefferson Savarino terminó con un remate cruzado que contuvo Gonzalo Valle. Botafogo es peligroso.

01' GOOOOOL de Botafogo Arthur marca el gol de Botafogo, a los 13 segundos de partido. Recuperación veloz y los brasileños ya ganan a Liga de Quito.