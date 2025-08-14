Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

EN VIVO: Botafogo vs. Liga de Quito juegan la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Los albos retan al campeón vigente del torneo en Rio de Janeiro. Gonzalo Valle custodia el arco de los universitarios. 

José 'Choclo' Quintero, de Liga de Quito, defiende el esférico ante la marca de dos jugadores de Botafogo, en el partido disputado la tarde y noche del 14 de agosto del 2025.

José 'Choclo' Quintero, de Liga de Quito, defiende el esférico ante la marca de dos jugadores de Botafogo, en el partido disputado la tarde y noche del 14 de agosto del 2025.

Redacción Teleamazonas.com

14 ago 2025 - 18:20

Liga de Quito visita a Botafogo en Rio de Janeiro, en la jornada del 14 de agosto del 2025. El partido es válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El compromiso de vuelta se jugará el jueves 21 de agosto en Quito. 

  • 14/08/2025

    18:19

    60' Liga mantiene la iniciativa, pero nada cambia

    El cuadro azucena mantiene el protagonismo y juega en la cancha del adversario, pero la ventaja se mantiene a favor de Botafogo 

  • 14/08/2025

    17:47

    45' Villamil tuvo el empate para los azucenas

    Gabriel Villamil aprovechó la salida del golero John para definir, pero su remate se fue por encima del arco. 

  • 14/08/2025

    17:25

    25' La 'U' adelanta sus líneas; Botafogo espera

    No pasa contratiempos el cuadro brasileño, que se siente cómodo con la ventaja. Los albos buscan lastimar por los costados 

  • 14/08/2025

    17:13

    11' Cornejo mete peligro para Liga de Quito

    Fernando Cornejo ensaya una tijera que el golero de Botafogo mandó al córner. Primera acción ofensiva de los azucenas. 

  • 14/08/2025

    17:08

    07' Nuevo ataque de los brasileños con riesgo

    Una rápida transición de Jefferson Savarino terminó con un remate cruzado que contuvo Gonzalo Valle. Botafogo es peligroso. 

  • 14/08/2025

    17:01

    01' GOOOOOL de Botafogo

    Arthur marca el gol de Botafogo, a los 13 segundos de partido. Recuperación veloz y los brasileños ya ganan a Liga de Quito. 

  • 14/08/2025

    17:00

    00' Arranca el partido en Rio de Janeiro

    Ya se mueve el balón entre Botafogo y Liga de Quito. Los albos buscan su paso a los cuartos de final de la Libertadores.

