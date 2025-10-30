EN VIVO: Palmeiras vs. Liga de Quito se enfrentan en la segunda semifinal de la Libertadores

Liga de Quito y Palmeiras frente a frente en la semifinal de la Libertadores.

Liga Deportiva Universitaria visita a Palmeiras en la segunda semifinal de la Copa Libertadores. Los albos llegan al partido con la ventaja de haber ganado 3-0 en la ida. Quieren volver a la final de la Copa, 17 años después.

El partido ha generado mucha atención en Brasil porque están convencidos que se puede dar una remontada y lograr el boleto a la final del torneo más importante del Continente.

42' El partido entra en la recta final del primer tiempo Liga de Quito y Palmeiras siguen siendo intensos. Cada acción es friccionada. LDU se anima a salir un poco más.

36' Richard Mina salva el arco de LDU El defensa de LDU evitó el segundo tanto del partido. Cruzó su pierna en un ataque tres contra uno de Palmeiras. Sigue siendo peligroso el equipo brasileño.

28' Y Palmeiras trabaja para otro gol en el partido El equipo brasileño sigue buscando espacios ante un equipo de LDU que espera que el reloj corra. Aún mantiene la ventaja de los tres goles anotados en Quito.

19' Gooool de Palmeiras en el partido Distracción de Liga de Quito y llega el primero del partido, Ramón Sosa puso el primero del partido.

15' Y superada la primera barrera Pasó la asfixia del inicio que ejerció Palmeiras y Liga conserva el arco en cero. Primer cuarto de hora superado y con la ventaja de los tres goles intacta.

11' Remate del 'Choclo' Quinteros Liga le visitó a Palmeiras en su área con un remate de José Quinteros Estuvo lejos, pero fue un paño frío a la calentura que tuvo Palmeiras en el inicio del partido.

8' Recién pudo salir de su zona Pasaron ocho minutos para que Liga llegue a zona del área de Palmeiras. El conjunto local salió con una intensidad y velocidad.

5' Casi todo Liga metido en su área Los brasileños entraron a 100 por hora a presionar a Liga cerca de su arco. El plantel albo replegado en su área.

3' Palmeiras llegó dos veces en dos minutos Un mal cálculo de Ricardo Adé casi genera la primera acción de peligro. En dos minutos Palmeiras llegó dos veces sobre el arco de LDU, defendido por Alexander Domínguez.

Partido en marcha.... Rueda el balón y Liga de Quito arranca con la ventaja de los tres goles anotados en la ida en Quito. Palmeiras con el pie en el acelerador.

El colombiano Wilmar Roldán será el central Saludaron los capitanes con la terna arbitral. Colorido recibimiento a Palmeiras que sueña con el milagro.

Gran marco de público y un estadio que tiembla La emotiva invitación del entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, tuvo respuesta. Gran marco de público para la semifinal de vuelta. Liga de Quito también tiene presencia de un grupo de hinchas.

Esta es la alineación del equipo de Tiago Nunes:

Los once frente a frente