¡EN VIVO! Barcelona vs. Leones del Norte por la fecha 8 del campeonato nacional LigaPro
El equipo guayaquileño adelantó su partido del campeonato nacional por la visita a Boca Junior por la Copa Libertadores del 2026.
Campeonato nacional de fútbol, Liga ECUABET 2026. Liga de Quito, LDU-Q enfrenta a Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado.Foto : API/ Patricio Terán
Patricio Terán / API
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Actualizada:
10 abr 2026 - 18:52
Barcelona recibe a Leones del Norte este viernes 10 de abril del 2026 en el estadio Monumental Banco del Pichincha por la fecha 8 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro. El plantel torero está en pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones tras el triunfo ante Liga de Quito.
El equipo de César Farías perdió en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cruzeiro. Eso ha generado críticas de los hinchas. Leones, en cambio, ya logró su primer triunfo en el campeonato nacional. El equipo dirigido por Edison Méndez busca salir de los últimos lugares.
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