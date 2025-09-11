Byron Palacios, el goleador de Universidad Católica, que quiere llegar a la Selección de Ecuador

Byron Palacios (izquierda) traslada el balón ante la marca de Alexis Soto, de Defensa y Justicia. Palacios es el goleador de la Universidad Católica.

La oportunidad de debutar en el profesionalismo llegó tarde para Byron Palacios. Tenía 23 años, en el 2018, cuando le llegó la oportunidad de dar el salto a Primera con Emelec. Siete años después vive su mejor momento en el fútbol.

El delantero comanda el ataque de los 'camarattas', que el sábado 13 de septiembre del 2025, reciben a Delfín, en el estadio Atahualpa. El partido se transmite por Teleamazonas, a nivel nacional, desde las 16:15.

Palacios juega en Universidad Católica. En el cuadro del 'Trencito', el delantero encontró su lugar en el mundo. A sus 30 años, ha encontrado la plenitud física y una mejor comprensión del juego para generarse oportunidades de gol.

Byron Palacios cumple su campaña más efectiva con la camiseta de Universidad Católica. Sueña con llegar a la Selección ecuatoriana. API

El delantero es el máximo goleador de la Liga Pro. Tiene 16 goles. Se ha impuesto una meta: llegar a las 25 anotaciones a final de la campaña. Esta es la primera vez que marca tanto. Su anterior marca fue de 10 goles, en el ciclo 2023-2024.

Palacios actuó en los 27 partidos de la campaña actual de Católica. Lleva 1.835 minutos en cancha. De acuerdo con las estadísticas de la Liga Pro, ha generado 13 chances de gol y tiene 19 remates en la temporada.

Ecuador necesita delanteros con gol. El artillero de Católica se ilusiona con la posibilidad. En La Armenia, el sitio de concentración del equipo celeste, le ilusionan con el chance de llegar a La Tri, a punta de goles. Ante Delfín, el 'Tigre' quiere seguir aumentando la cuenta de tantos.