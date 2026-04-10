¡EN VIVO! Delfín vs. Liga de Quito en la apertura de la fecha 8 del campeonato por Teleamazonas

La fecha 8 del campeonato nacional se inicia con el duelo entre Delfín y Liga de Quito. El cotejo se juega desde las 19:00 en el estadio Jocay de Manta y será transmitido por Teleamazonas. Fútbol para todos en la señal del canal del Mundial.

Los albos llegan con la motivación del triunfo logrado en Libertadores y con la necesidad de ganar puntos tras la caída en su casa ante Barcelona en la fecha pasada del campeonato. El DT Tiago Nunes buscará una victoria que le permita respirar con más tranquilidad en el torneo local.

Así alineará Liga de Quito

Gonzalo Valle

Josue Cuero

Gian Allala

Luis Segovia

Leonel Quiñónez

Yerlin Quiñónez

Jesús Pretell

Gabriel Villamil

Alejandro Tobar

Jeison Medina

Deyverson Silva

Así alineará el Delfín ante LDU