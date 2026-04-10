¡EN VIVO! Delfín vs. Liga de Quito en la apertura de la fecha 8 del campeonato por Teleamazonas
La fecha 8 del campeonato se abre en el estadio Jocay con el duelo entre el cetáceo y LDU.
Festejo de un gol de Liga de Quito en la Copa Libertadores
Daniel J. Miranda Salinas
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Actualizada:
10 abr 2026 - 18:14
La fecha 8 del campeonato nacional se inicia con el duelo entre Delfín y Liga de Quito. El cotejo se juega desde las 19:00 en el estadio Jocay de Manta y será transmitido por Teleamazonas. Fútbol para todos en la señal del canal del Mundial.
Los albos llegan con la motivación del triunfo logrado en Libertadores y con la necesidad de ganar puntos tras la caída en su casa ante Barcelona en la fecha pasada del campeonato. El DT Tiago Nunes buscará una victoria que le permita respirar con más tranquilidad en el torneo local.
Así alineará Liga de Quito
- Gonzalo Valle
- Josue Cuero
- Gian Allala
- Luis Segovia
- Leonel Quiñónez
- Yerlin Quiñónez
- Jesús Pretell
- Gabriel Villamil
- Alejandro Tobar
- Jeison Medina
- Deyverson Silva
Así alineará el Delfín ante LDU
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