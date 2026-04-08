¡EN VIVO! Universidad Católica vs. Emelec por el campeonato se verá en la señal de Teleamazonas

Quito 21 de febrero del 2026. Universidad Católica recibe a Emelec por la primera fecha del campeonato nacional de fútbol Liga Ecuabet en el estadio Rodrigo Paz Delgado.API / DANIEL MOLINEROS

Universidad Católica y Emelec se enfrentan en el estadio Olímpico Atahualpa en cotejo correspondiente a la primera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol y que fue postergado por la LigaPro. El compromiso será transmitido por Teleamazonas desde las 18:45.

Los eléctricos llegan al partido sin el defensa Fernando León, lesionado, y con la urgencia de recuperar los puntos perdidos en la última fecha que perdieron ante el Deportivo Cuenca en el Capwell.

En el otro lado, la Católica saldrá con el objetivo de ganar el partido para acercarse al puntero del campeonato, Independiente del Valle. El equipo dirigido por Diego Martínez no ha perdido en el campeonato nacional.