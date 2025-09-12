EN VIVO: Libertad vs. Liga de Quito, por la fecha 28, en la cancha de Teleamazonas

Lisandro Alzugaray controla el esférico ante la marca de un zaguero de Libertad, en el partido jugado en la noche del 12 de septiembre del 2025.

Libertad vs. Liga de Quito, en la cancha de Teleamazonas. La Liga Pro se reanuda tras la paralización por el final de las Eliminatorias Sudamericanas. Los universitarios quieren perseguir al líder Independiente del Valle. Este es el once inicial del equipo albo:

52' Libertad insiste en la búsqueda del empate Los lojanos intentan ganarle las espaldas a Yetzin Erique para generar superioridades y buscar el empate en el juego.

43' Pocos sofocones para el golero Valle El cuadro local intenta adelantar las líneas pero no ha podido marcar en el arco del seleccionado ecuatoriano de Liga, Gonzalo Valle.

22' GOOOOOL de Liga de Quito Carlos Gruezo llegó al área y con un efectivo cabezazo marcó el 1-0 para los universitarios en Loja.

16' Gran llegada de Alzugaray El ofensivo albo bajó bien un balón en el área de Libertad, pero falló por poco en la definición. El juego sigue 0-0.

12' Los albos empiezan a tomar la iniciativa Presionan los albos en el campo de Libertad. Los centrales recargan el juego por el sector derecho con Lisandro Alzugaray.

06' Partido de ida y vuelta, con intensidad Los equipos no dan tregua en los primeros minutos. Los universitarios presentan a muchos reservistas en el partido.