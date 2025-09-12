Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

EN VIVO: Libertad vs. Liga de Quito, por la fecha 28, en la cancha de Teleamazonas

No se pierda el minuto a minuto del partido del Campeonato ecuatoriano. Los albos intentan dar pelea en la etapa. 

Lisandro Alzugaray controla el esférico ante la marca de un zaguero de Libertad, en el partido jugado en la noche del 12 de septiembre del 2025.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

12 sep 2025 - 20:19

Libertad vs. Liga de Quito, en la cancha de Teleamazonas. La Liga Pro se reanuda tras la paralización por el final de las Eliminatorias Sudamericanas. Los universitarios quieren perseguir al líder Independiente del Valle. Este es el once inicial del equipo albo:

  • 12/09/2025

    20:16

    52' Libertad insiste en la búsqueda del empate

    Los lojanos intentan ganarle las espaldas a Yetzin Erique para generar superioridades y buscar el empate en el juego. 

  • 12/09/2025

    19:44

    43' Pocos sofocones para el golero Valle

    El cuadro local intenta adelantar las líneas pero no ha podido marcar en el arco del seleccionado ecuatoriano de Liga, Gonzalo Valle. 

  • 12/09/2025

    19:25

    22' GOOOOOL de Liga de Quito

    Carlos Gruezo llegó al área y con un efectivo cabezazo marcó el 1-0 para los universitarios en Loja. 

  • 12/09/2025

    19:19

    16' Gran llegada de Alzugaray

    El ofensivo albo bajó bien un balón en el área de Libertad, pero falló por poco en la definición. El juego sigue 0-0. 

  • 12/09/2025

    19:13

    12' Los albos empiezan a tomar la iniciativa

    Presionan los albos en el campo de Libertad. Los centrales recargan el juego por el sector derecho con Lisandro Alzugaray. 

  • 12/09/2025

    19:08

    06' Partido de ida y vuelta, con intensidad

    Los equipos no dan tregua en los primeros minutos. Los universitarios presentan a muchos reservistas en el partido. 

  • 12/09/2025

    19:01

    00' Comienza el partido en el Reina del Cisne

    El balón se mueve en Loja. Los albos quieren apoderarse del esférico desde las primeras acciones.

