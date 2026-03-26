La posible alineación de Ecuador para el amistoso ante Marruecos en España previo al Mundial

Los jugadores de la selección de Ecuador Pervis Estupiñan (i), Piero Hincapié (c), y William Pacho, durante el entrenamiento en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés (Madrid)

Ecuador tendrá un examen preparatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, se enfrentará a Marruecos este viernes 27 de marzo, en España. Será uno de los exámenes clave previo al Mundial en junio.

El DT comenzará a experimentar con el once inicial pensando en el primer partido del Mundial. Uno de los primeros fijos en la alineación será el golero Hernán Galíndez. El guardameta nacionalizado fue clave en la clasificación durante todos los juegos de las eliminatorias.

Aunque tiene un grupo numeroso en esta convocatoria, el DT espera mantener la base del equipo titular. Uno de los bloques más sólidos es la defensa. El zaguero Willian Pacho, del PSG, y Joel Ordóñez como centrales. Una de las ideas que ha funcionado en la Tri es ubicar a Piero Hincapié como lateral por izquierda.

Por derecha podría ir Ángelo Preciado o Joel Ordóñez y del otro lado Pervis Estupiñán también es una alternativa. Moisés Caicedo junto a Alan Franco en el mediocampo y en ataque Gonzalo Plata acompañará a Enner Valencia.

En el medio campo, el comandante de Ecuador será Moisés Caicedo. El jugador del Chelsea es el líder de esa zona. Aunque no se ha confirmado sí podrá jugar o no el primer partido del Mundial, el DT sostendrá a 'Niño Moi' como el hombre eje en la identidad del juego.

El posible once de Ecuador sería así: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez/Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, John Yeboah/Alan Minda, Pedro Vite; Gonzalo Plata y Enner Valencia.