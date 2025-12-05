Ecuador está en el Grupo E; sus rivales son Alemania, Costa de Marfil y Curazao

Ecuador se instala en el Grupo E del Mundial 2026

Ecuador se instaló en el Grupo E del Mundial 2026. Este grupo lo encabeza la selección de Alemania como cabeza de serie.

Tras el sorteo se conoció a los rivales que enfrentará Ecuador en esta fase de Grupos: Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Como cabeza de serie se conoció a Alemania, que esperó atenta sus rivales.

En el bombo tres estaba Costa de Marfil, que fue anunciado como el tercer integrantes del Grupo E, tras haber salido Ecuador del bombo dos.

Finalmente, se sumó Curazao para completar un grupo duro que suma a una potencia africana, el mítico y ya conocido rival europeo Alemania y un centroamericano, Cuarazao con ganas de hacer un gran papel en el Mundial.