¿Quién es Elías Legendre, de 17 años, que fue convocado a la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador se prepara para el amistoso ante Marruecos y ante Países Bajos, el 27 y 31 de marzo, como parte de su plan mundialista. El director técnico Sebastián Beccacece convocó a Elías Legendre, delantero ecuatoriano de 17 años, en lugar de Leonardo Campana, lesionado y desconvocado de la Tri.

Según la ficha, el jugador nació en La Concordia, Santo Domingo. Legendre emigró a Francia a los siete años junto a su familia. Allí desarrolló su formación. Tras su paso por clubes amateurs, se integró a la academia del Stade Rennais en 2021. Ahora es parte de los 34 convocados por el DT Sebastián Beccacece.

En la temporada 2023-2024 anotó 50 goles en categorías juveniles. El rendimiento del juvenil le permitió firmar su primer contrato profesional hasta 2029 y dar el salto al equipo de reserva, además de debutar en la Ligue 1 en un partido ante el Paris Saint-Germain.

Legendre posee doble nacionalidad y ya jugó en selecciones juveniles de Francia. Sin embargo, por un seguimiento que se hizo al desempeño del jugador también ha representado a Ecuador Sub 17, donde marcó en el torneo Sudamericano de 2025.

Aunque aún no se ha confirmado si tendrá minutos, Beccacece quiere seguir de cerca al atacante. Los videos de los goles que ha marcado en sus clubes llamó la atención del cuerpo técnico.