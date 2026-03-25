Hinchas de Ecuador prenden la fiesta en el hotel de la Tri en España por fotos y autógrafos

El jugador de la selección de Ecuador Gonzalo Plata, firma autógrafos a la llegada al entrenamiento en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés (Madrid).

La Selección de Ecuador es huésped de España y hay fiesta por la presencia de los talentos de la Tri en Madrid previo al Mundial 2026. Decenas de hinchas ecuatorianos se agrupan en el sitio de concentración por una foto o un autógrafo de Moisés Caicedo, Enner Valencia, Kendry Páez...

La entrada y salida de los jugadores es una fiesta. El pedido por las fotos es permanente con todos los tricolores. Los hinchas se emocionan y en un solo coro apoyan a Willian Pacho y Moisés Caicedo, especialmente. También hay aficionados al fútbol infiltrados entre los ecuatorianos.

El grupo de jugadores realizó otro entrenamiento este miércoles 25 de marzo del 2026. El DT Sebastián Beccacece aprovecha cada segundo con los 33 seleccionados. Aunque el técnico anticipó que tiene definido los 20 mundialistas todavía hay seis cupos abiertos en la delegación que viajará al quinto mundial con la Selección de Ecuador.

El estratega tiene previsto cumplir con el último entrenamiento previo al juego ante Marruecos, este viernes 27 de marzo del 2026 en Madrid. El juego será clave para el ensayo premundialista. Se espera que muchos hinchas de Ecuador lleguen al estadio para el amistoso.