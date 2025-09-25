Las mascotas que darán vida y color a la Copa Mundial de la FIFA tendrán un videojuego en 2026

La FIFA presentó a las tres mascotas oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y usted lo vivió Teleamazonas. Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana, fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión que lo verá por el canal de la familia ecuatoriana.

Desde la FIFA, como parte del compromiso por conectar con nuevas generaciones, Maple, Zayu y Clutch serán las primeras mascotas oficiales de un torneo de FIFA que se incorporarán como personajes interactivos en ‘FIFA Heroes’, un nuevo título con licencia oficial de la FIFA que saldrá el próximo año.

El videojuego se suma al ecosistema en expansión de FIFAe, orientado a ofrecer experiencias digitales de futbol más atractivas, accesibles y adaptadas a distintos públicos. El objetivo es captar a las nuevas generaciones.

FIFA Heroes, desarrollado por Enver en colaboración con Solace, permitirá disfrutar de una experiencia arcade de fútbol 5 con elementos de fantasía. Los jugadores podrán formar equipos con mascotas oficiales de distintas ediciones de la Copa Mundial, grandes estrellas y personajes de series y películas populares.

El juego estará disponible en 2026 para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox. Además, en Roblox, FIFA Super League Soccer, que ha sido desarrollada en colaboración con GameFam, incluirá desafíos centrados en las habilidades de cada mascota en el terreno de juego y recompensas temáticas.

Maple, Zayu y Clutch acompañarán cada momento del Mundial: recibiendo al público, alegrando a los aficionados más jóvenes y animando cada jugada durante el torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio y contará por primera vez con la participación de 48 selecciones.

También habrá playeras y otros productos oficiales de las mascotas disponibles en FIFAstore.com para los aficionados que quieran llevarse un recuerdo de esta inolvidable edición.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, dijo que el equipo del Mundial crece y con las mascotas se transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA.

"Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo (…) Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, anunció.