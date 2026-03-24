¿Moisés Caicedo podrá jugar el primer partido del Mundial 2026 con la Selección de Ecuador?

El volante ecuatoriano del Chelsea, Moisés Caicedo, dijo este martes 24 de marzo del 2026 que su selección "no" le tiene miedo a ninguna de cara al Mundial 2026. También habló de una posibilidad de jugar el primer partido del Mundial de La Tri. "Yo creo que sí, pero todavía no lo sé al cien por cien, yo creo que hay una gran posibilidad de que pueda jugar", dijo, confiado, 'Niño Moi'.

Caicedo afirmó que quieren "hacer las cosas bien" para poder mejorar en el tiempo que queda para el Mundial, en el que no sabe si podrá jugar el primer partido porque fue expulsado por doble amarilla en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas ante Argentina.

La Selección de Ecuador se está entrenando en las instalaciones de Butarque, estadio del Leganés, para preparar los encuentros amistosos del próximo viernes ante Marruecos, en el Metropolitano de la capital española, y el lunes frente a Países Bajos en Eindhoven, y Caicedo señaló que el duelo contra los neerlandeses es una buena oportunidad de "conocer" en qué punto se encuentran.

El seleccionador ecuatoriano, el argentino Sebastián Baccacece, convocó 34 jugadores para viajar a España y disputar estos dos amistosos. Caicedo, titular fijo en el Chelsea y en la selección ecuatoriana, afirmó que ahora está "pensando" en el equipo nacional y en "dar lo mejor" en todos los partidos.

En cuanto a la visita a Madrid, se mostró "muy contento" por la acogida y la "cantidad" de aficionados que les han "arropado" estos días. Beccacece espera contar con todos los jugadores para los dos amistosos.