Así se jugarán los partidos del Repechaje europeo para el Mundial de la FIFA 2026

El Mundial 2026 aún tiene cupos por completar. Hasta el momento ya hay 12 representantes europeos clasificados de manera directa. Sin embargo, todavía quedan cuatro cupos en juego. Esos se definirán en el repechaje continental europeo que se jugará este jueves 26 de marzo y el martes 31.

El repechaje europeo se jugará en plena ventana FIFA. Los partidos que marcaran el destino de selecciones históricas y de otras que buscan su primera experiencia mundialista. En total, 16 selecciones competirán por los últimos cuatro cupos.

Doce de esas selecciones terminaron segundas en sus grupos de Eliminatorias Europeas y las otras cuatro ingresaron por su rendimiento en la UEFA Nations League 2024/25. El formato definido por la UEFA tiene cruces en cuatro rutas independientes.

Cada camino entrega un boleto al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Italia, que no logró la clasificación directa vuelve a depender de la repesca. También están con la ilusión del boleto mundialista Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.