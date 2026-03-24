El repechaje intercontinental en México tendrá a seis selecciones peleando dos cupos al Mundial

La Selección de Bolivia se prepara para el repechaje al Mundial

El Repechaje Intercontinental al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se jugará este jueves 26 de marzo del 2026 con seis selecciones peleando por dos cupos para asistir a la Copa del Mundo de la FIFA.

Bolivia es el representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y peleará por volver a una cita mundialista después de 32 años. La ‘Verde’ ganó su derecho de participar en la repesca tras ubicarse en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, por encima de Chile, Perú y Venezuela.

Los partidos tendrán como sedes a Monterrey y Guadalajara, donde se conocerán a los últimos dos clasificados. Las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA son Irak y Congo, cabezas de serie del repechaje y finalistas.

Bolivia llegó con anticipación a territorio mexicano. El cuerpo técnico dispuso entrenamientos cerrados, con énfasis en la presión alta y la salida rápida por bandas. La preparación refleja la urgencia de un equipo sin Mundial desde hace más de tres décadas.

El ganador del partido entre Bolivia y Surinam avanzará a la final del repechaje intercontinental, programada para el martes 31 de marzo frente a Irak. Ese encuentro definirá al clasificado directo al Mundial 2026.

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1 / Semifinal

Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo en el estadio Akron de Guadalajara, México.

Final

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2 / Semifinal

Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1 de abril en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.