Sebastián Beccacece, DT de Ecuador: 'Tenemos una selección muy física, intensa'

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, (i) firma autógrafos antes del entrenamiento en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés (Madrid).

El entrenador de la Selección de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, habló de todo un poco aprovechando la permanencia en España por los amistosos de la fecha FIFA. A través de un video se pudo observar que el técnico visitió las instalaciones de Diario AS de España.

El 'profe' tocó varios ejes temáticos. Uno de los más importantes fue su proceso con la Tri. Habló del trabajo realizado para observar a 140 futbolistas que fueron parte de su proceso clasificatorio al Mundial. También proyectó que quiere presentar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Tenemos una selección muy física, muy intensa, y además con jugadores jóvenes que ya tienen experiencia internacional. Si los futbolistas llegan bien al Mundial, creo que podemos competir”, manifestó el estratega.

Al hablar del estilo de juego que busca fue muy específico. “Yo me adapto a lo que tengo. Quiero un equipo agresivo que presione y cuando tenga el balón sepa qué hacer con él. Hoy diría que me gusta la combinación del Arsenal y el Barcelona, ya que uno defiende muy bien y el otro tiene un ataque excepcional", dijo.

Habló sobre lo que quiere para Ecuador. “Nosotros sentimos que podemos competir. Vamos con esa mentalidad. Para ganar o perder, pero competir. La diferencia es que nosotros no tenemos la obligación. La obligación la tienen selecciones como Argentina, Brasil, España o Alemania. Nosotros vamos desde el sueño y la convicción”, explicó el técnico argentino.

Se refirió a las críticas que circulan en las redes sociales. “La crítica en Ecuador es muy fuerte, pero también hay que ponerla en contexto. A veces uno mira las redes sociales y parece que todo está mal. Pero yo vivo en Quito, voy al supermercado, la gente se acerca, pide fotos y transmite ilusión”, manifiesta.