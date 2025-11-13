EN VIVO: Ecuador visita a Canadá en Toronto en su camino premundialista a la Copa 2026
Siga el partido amistoso de la Selección, minuto a minuto. Énner Valencia lidera el ataque del equipo liderado por el DT Beccacece
La Selección Ecuatoriana está clasificada al Mundial de Fútbol 2026
LA TRI
13 nov 2025 - 20:04
Ecuador vs. Canadá. La Tri visita a uno de los anfitriones del Mundial, en el partido jugado en Toronto. Este es el penúltimo encuentro amistoso del equipo de Sebastián Beccacece antes del inicio de la Copa del Mundo.
13/11/2025
20:03
15' Canadá es más peligroso que Ecuador
Oluwaseyi remató a placer frente a Hernán Galíndez de Ecuador. La primera clara fue de los canadienses, que juegan con 10 hombres.
13/11/2025
19:54
05' Expulsado Ahmed por falta ante Franco
Ahmed mira la roja directa por una terrible falta sobre Alan Franco, volante de Ecuador. Canadá se queda con un jugador menos.
13/11/2025
19:49
01' Golpeado Moisés Caicedo en el inicio del juego
En la primera jugada del partido, Moisés Caicedo recibe un golpe en la cabeza de parte del canadiense Eustaquio.
13/11/2025
19:41
Salen a los equipos a la cancha
Ecuador y Canadá saltan a la cancha en la fría Toronto. La Selección nacional precisa una victoria para mantenerse en el bombo dos.
Esta es la alineación de Ecuador:
Este es el 11 de Canadá
