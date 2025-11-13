EN VIVO: Ecuador visita a Canadá en Toronto en su camino premundialista a la Copa 2026

La Selección Ecuatoriana está clasificada al Mundial de Fútbol 2026

Ecuador vs. Canadá. La Tri visita a uno de los anfitriones del Mundial, en el partido jugado en Toronto. Este es el penúltimo encuentro amistoso del equipo de Sebastián Beccacece antes del inicio de la Copa del Mundo.

15' Canadá es más peligroso que Ecuador Oluwaseyi remató a placer frente a Hernán Galíndez de Ecuador. La primera clara fue de los canadienses, que juegan con 10 hombres.

05' Expulsado Ahmed por falta ante Franco Ahmed mira la roja directa por una terrible falta sobre Alan Franco, volante de Ecuador. Canadá se queda con un jugador menos.

01' Golpeado Moisés Caicedo en el inicio del juego En la primera jugada del partido, Moisés Caicedo recibe un golpe en la cabeza de parte del canadiense Eustaquio.

Salen a los equipos a la cancha Ecuador y Canadá saltan a la cancha en la fría Toronto. La Selección nacional precisa una victoria para mantenerse en el bombo dos.

Esta es la alineación de Ecuador:

Este es el 11 de Canadá