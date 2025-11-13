Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Mundial

EN VIVO: Ecuador visita a Canadá en Toronto en su camino premundialista a la Copa 2026

Siga el partido amistoso de la Selección, minuto a minuto. Énner Valencia lidera el ataque del equipo liderado por el DT Beccacece

La Selección Ecuatoriana está clasificada al Mundial de Fútbol 2026

LA TRI

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

13 nov 2025 - 20:04

Ecuador vs. Canadá. La Tri visita a uno de los anfitriones del Mundial, en el partido jugado en Toronto. Este es el penúltimo encuentro amistoso del equipo de Sebastián Beccacece antes del inicio de la Copa del Mundo. 

  • 13/11/2025

    20:03

    15' Canadá es más peligroso que Ecuador

    Oluwaseyi remató a placer frente a Hernán Galíndez de Ecuador. La primera clara fue de los canadienses, que juegan con 10 hombres. 

  • 13/11/2025

    19:54

    05' Expulsado Ahmed por falta ante Franco

    Ahmed mira la roja directa por una terrible falta sobre Alan Franco, volante de Ecuador. Canadá se queda con un jugador menos. 

  • 13/11/2025

    19:49

    01' Golpeado Moisés Caicedo en el inicio del juego

    En la primera jugada del partido, Moisés Caicedo recibe un golpe en la cabeza de parte del canadiense Eustaquio. 

  • 13/11/2025

    19:41

    Salen a los equipos a la cancha

    Ecuador y Canadá saltan a la cancha en la fría Toronto. La Selección nacional precisa una victoria para mantenerse en el bombo dos. 

Esta es la alineación de Ecuador:

Este es el 11 de Canadá 

