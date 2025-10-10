Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Mundial

EN VIVO: Ecuador visita a Estados Unidos en Austin en un amistoso previo al Mundial 2026

La Tricolor enfrenta un emocionante partido ante uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. Siga el minuto a minuto del juego amistoso. 

Énner Valencia marcó el gol ante Estados Unidos, en el amistoso jugado en Austin.

La Tri

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

10 oct 2025 - 20:26

Ecuador vs Estados Unidos. El equipo tricolor se enfrenta, en la jornada del viernes 10 de octubre del 2025, a uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. El equipo de Sebastián Beccacece tendrá a Alan Franco como su capitán. 

  • 10/10/2025

    20:25

    45' Galíndez es la figura del partido para Ecuador

    El golero ecuatoriano ha salvado al menos cuatro ocasiones claras de Estados Unidos. La Selección gana, pero es menos que el rival. 

  • 10/10/2025

    20:19

    41' Pervis sale de la cancha golpeado

    Pervis Estupiñán sale de la cancha con un golpe en el tobillo. Yaimar Medina reemplaza al futbolista del AC Milan. 

  • 10/10/2025

    20:01

    23' GOOOOOOOL de Ecuador 

    Énner Valencia marca la primera para Ecuador. Espectacular gesto técnico del goleador que ya pone a ganar a la Tricolor. 

  • 10/10/2025

    19:57

    19' Estados Unidos prevalece en el juego 

    El cuadro local dispone más del esférico y se aproxima con peligro al arco de Hernán Galíndez. Ecuador intenta evitar el sofocón. 

  • 10/10/2025

    19:46

    08' Peligrosa acción de Estados Unidos

    Folarin Balogun, de Estados Unidos definió cruzado, pero Hernán Galíndez pudo sacar el remate del atacante rival. 

  • 10/10/2025

    19:42

    05' Remate de Alcívar se fue muy cerca

    Primera carga profunda de Ecuador: Jordy Alcívar remató desde dentro del área, pero el balón se fue desviado 

  • 10/10/2025

    19:38

    00' Se inicia el partido en Austin

    El partido se inicia en Estados Unidos. Ecuador empieza a presionar desde los primeros segundos al anfitrión. 

  • 10/10/2025

    19:35

    Flip Dujic es el árbitro canadiense del juego

    El juez conversa con los capitanes de Ecuador, Alan Franco y de Estados Unidos, Tim Rean. 

  • 10/10/2025

    19:31

    Se entona el Himno Nacional de Ecuador

    En el 02 Stadium suena el Himno Nacional de Ecuador. Una nutrida barra ecuatoriana entona la canción patria. 

  • 10/10/2025

    19:29

    Los equipos saltan a la cancha en Austin 

    Los jugadores de Estados Unidos y Ecuador y los árbitros canadienses del partido saltan a la cancha en Austin, Texas. 

Estados Unidos, con el técnico Mauricio Pellegrino presenta este once:

