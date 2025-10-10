EN VIVO: Ecuador visita a Estados Unidos en Austin en un amistoso previo al Mundial 2026
La Tricolor enfrenta un emocionante partido ante uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. Siga el minuto a minuto del juego amistoso.
Énner Valencia marcó el gol ante Estados Unidos, en el amistoso jugado en Austin.
10 oct 2025 - 20:26
Ecuador vs Estados Unidos. El equipo tricolor se enfrenta, en la jornada del viernes 10 de octubre del 2025, a uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. El equipo de Sebastián Beccacece tendrá a Alan Franco como su capitán.
10/10/2025
20:25
45' Galíndez es la figura del partido para Ecuador
El golero ecuatoriano ha salvado al menos cuatro ocasiones claras de Estados Unidos. La Selección gana, pero es menos que el rival.
10/10/2025
20:19
41' Pervis sale de la cancha golpeado
Pervis Estupiñán sale de la cancha con un golpe en el tobillo. Yaimar Medina reemplaza al futbolista del AC Milan.
10/10/2025
20:01
23' GOOOOOOOL de Ecuador
Énner Valencia marca la primera para Ecuador. Espectacular gesto técnico del goleador que ya pone a ganar a la Tricolor.
10/10/2025
19:57
19' Estados Unidos prevalece en el juego
El cuadro local dispone más del esférico y se aproxima con peligro al arco de Hernán Galíndez. Ecuador intenta evitar el sofocón.
10/10/2025
19:46
08' Peligrosa acción de Estados Unidos
Folarin Balogun, de Estados Unidos definió cruzado, pero Hernán Galíndez pudo sacar el remate del atacante rival.
10/10/2025
19:42
05' Remate de Alcívar se fue muy cerca
Primera carga profunda de Ecuador: Jordy Alcívar remató desde dentro del área, pero el balón se fue desviado
10/10/2025
19:38
00' Se inicia el partido en Austin
El partido se inicia en Estados Unidos. Ecuador empieza a presionar desde los primeros segundos al anfitrión.
10/10/2025
19:35
Flip Dujic es el árbitro canadiense del juego
El juez conversa con los capitanes de Ecuador, Alan Franco y de Estados Unidos, Tim Rean.
10/10/2025
19:31
Se entona el Himno Nacional de Ecuador
En el 02 Stadium suena el Himno Nacional de Ecuador. Una nutrida barra ecuatoriana entona la canción patria.
10/10/2025
19:29
Los equipos saltan a la cancha en Austin
Los jugadores de Estados Unidos y Ecuador y los árbitros canadienses del partido saltan a la cancha en Austin, Texas.
Estados Unidos, con el técnico Mauricio Pellegrino presenta este once:
