EN VIVO: Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, habla en rueda de prensa, en la Casa de La Tri

El técnico de la Selección ecuatoriana de fútbol, Sebastián Beccacece, comparece en una rueda de prensa en la Casa de la Tricolor, el jueves 2 de octubre del 2025. . El entrenador habla de la preparación del equipo para los partidos ante México y Estados Unidos. Estas son algunas de sus reflexiones:

'Decían que esta Selección no iba a llegar a nada' Somos la Selección más joven de la Eliminatoria, junto a Bolivia. Hemos hecho un cambio generacional importante. Me gusta convocar a los jóvenes. Estamos convencidos de la idea.

'Soy un entrenador que resuelve en las coyunturas' Me gusta ir resolviendo las situaciones, en función de la coyuntura, ir encontrando los momentos. He puesto a jugar de lateral a Joel Ordóñez en partidos duros.

Sobre la posibilidad de escoger rivales Aceptaré lo que me toque en el sorteo del Mundial. No escojo rivales. Queremos ganar para estar mucho más arriba

Sobre el caso de David Cabezas Hemos hablado con David. Hemos considerado que lo mejor, por ahora, es que pueda arreglar sus problemas. Por el momento, no lo vamos a considerar.

'Hay que darles continuidad a los jugadores' A excepción de Lio (Lionel Messi), que rinde bien cada tres días, a los jugadores les cuesta mucho rendir a un mismo nivel. Por ello, es importante darle continuidad a los jugadores.

'Me pone feliz el momento de Kendry Páez' Hay muchas cosas que fueron cambiando. Kendry Páez se siente ahora mejor, va jugando más, de interior, como segunda punta. Fue importante apuntalarlo durante el proceso.

Estábamos convencidos de las decisiones Las tomas de decisiones en las convocatorias nos dieron resultados. A Gonzalo Valle lo habíamos visto entrenarse antes de que jugase en Liga. Siempre estuvimos claro de que lo necesitábamos acá.

El monitoreo de los seleccionados es continuo Ahora mismo, mientras estamos conversando, hay un grupo de ocho miembros de la Selección que está analizando a nuestros futbolistas. El monitoreo es permanente.

Sobre la situación de los atacantes Desde que llegamos acá, tenemos al goleador Énner Valencia. No sé de dónde surge la preocupación. Sí es cierto que afuera solos hemos convertido un gol. No tenemos la cantidad de delanteros que sí tenemos en defensas jugando en grandes clubes.

Sobre las decisiones del proceso de Selección Tenemos una base importante de jugadores a los que vamos a dar continuidad. Vamos a buscar con ellos dar un paso más, valorándolos, reconociéndolos y siendo preciso en la toma de decisiones.