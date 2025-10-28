EN VIVO: Atlético Mineiro vs IDV definen un cupo a la final de la Copa Sudamericana

Junior Sornoza, volante de Independiente del Valle, es titular ante Mineiro, en la jornada del martes 28 de octubre.

Independiente del Valle busca su clasificación a la final de la Copa Sudamericana. En la jornada del martes 28 de octubre del 2025, el cuadro 'rayado' se enfrenta con Atlético Mineiro, en Belo Horizonte.

02' Espectacular atajada de Guido Villar Tremendo cabezazo de Junior Alonso. El golero de Independiente del Valle, Guido Villar, respondió bien y rechazó la pelota.

00' Arrancó el partido en Belo Horizonte Esteban Ostojich ordenó el inicio del compromiso. Ya juegan el Atlético Mineiro vs Independiente del Valle.

IDV presenta la siguiente alineación:

Atlético Mineiro juega con este equipo: