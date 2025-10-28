EN VIVO: Atlético Mineiro vs IDV definen un cupo a la final de la Copa Sudamericana
Los rayados buscan su clasificación a su tercera final de la Copa. Siga el minuto a minuto del apasionante partido en Belo Horizonte.
Junior Sornoza, volante de Independiente del Valle, es titular ante Mineiro, en la jornada del martes 28 de octubre.
@IDV_EC
Compartir
Actualizada:
28 oct 2025 - 19:41
Independiente del Valle busca su clasificación a la final de la Copa Sudamericana. En la jornada del martes 28 de octubre del 2025, el cuadro 'rayado' se enfrenta con Atlético Mineiro, en Belo Horizonte.
28/10/2025
19:40
02' Espectacular atajada de Guido Villar
Tremendo cabezazo de Junior Alonso. El golero de Independiente del Valle, Guido Villar, respondió bien y rechazó la pelota.
28/10/2025
19:38
00' Arrancó el partido en Belo Horizonte
Esteban Ostojich ordenó el inicio del compromiso. Ya juegan el Atlético Mineiro vs Independiente del Valle.
IDV presenta la siguiente alineación:
Atlético Mineiro juega con este equipo:
Compartir