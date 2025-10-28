Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Sudamericana

EN VIVO: Atlético Mineiro vs IDV definen un cupo a la final de la Copa Sudamericana

Los rayados buscan su clasificación a su tercera final de la Copa. Siga el minuto a minuto del apasionante partido en Belo Horizonte. 

Junior Sornoza, volante de Independiente del Valle, es titular ante Mineiro, en la jornada del martes 28 de octubre.

@IDV_EC

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

28 oct 2025 - 19:41

Independiente del Valle busca su clasificación a la final de la Copa Sudamericana. En la jornada del martes 28 de octubre del 2025, el cuadro 'rayado' se enfrenta con Atlético Mineiro, en Belo Horizonte. 

  • 28/10/2025

    19:40

    02' Espectacular atajada de Guido Villar

    Tremendo cabezazo de Junior Alonso. El golero de Independiente del Valle, Guido Villar, respondió bien y rechazó la pelota.

  • 28/10/2025

    19:38

    00' Arrancó el partido en Belo Horizonte

    Esteban Ostojich ordenó el inicio del compromiso. Ya juegan el Atlético Mineiro vs Independiente del Valle. 

IDV presenta la siguiente alineación:

Atlético Mineiro juega con este equipo:

