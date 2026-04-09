¡EN VIVO! Macará vs. América de Calí en el Bellavista de Ambato por Sudamericana

Macará de Ambato en la Copa Sudamericana

Macará recibe al América de Cali en el estadio Bellavista de Ambato por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El debut de los celestes en el torneo registra gran participación de su hinchada.

Así alinea Macará ante América de Cali

Esta es la alineación del equipo dirigido por Guillermo Sanguinetti.

Esta es la alineación del América de Cali