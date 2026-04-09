¡EN VIVO! Macará vs. América de Calí en el Bellavista de Ambato por Sudamericana
El partido de la primera fecha de la fase de grupos se realiza en el estadio Bellavista de Ambato. Gran presencia de hinchas en el estadio.
Macará de Ambato en la Copa Sudamericana
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
09 abr 2026 - 20:02
Macará recibe al América de Cali en el estadio Bellavista de Ambato por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El debut de los celestes en el torneo registra gran participación de su hinchada.
Así alinea Macará ante América de Cali
Esta es la alineación del equipo dirigido por Guillermo Sanguinetti.
Esta es la alineación del América de Cali
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