EN VIVO: Mushuc Runa juega contra Independiente del Valle por la Copa Sudamericana
Los dos equipos buscan un cupo en los cuartos de final de la Sudamericana. Siga el minuto a minuto del partido
Johnnier Chalá, de Mushuc Runa y Claudio Paúl Spinelli, de Independiente del Valle, disputan el esférico durante el partido de Copa Sudamericana jugado en el estadio Atahualpa.
AFP
Compartir
Actualizada:
19 ago 2025 - 20:47
Mushuc Runa recibe a Independiente del Valle, en el estadio Olímpico Atahualpa, en la jornada del 19 de agosto del 2025. Los del 'Ponchito' perdieron 1-0 en el cotejo de ida. El equipo que gane la serie se clasificará a los octavos de final del torneo continental.
19/08/2025
20:46
56' Villar recibe un fuerte golpe en el rostro
Momento de tensión en el partido. El golero Guido Villar recibe un golpe en el rostro y tuvo que ingresar la camilla.
19/08/2025
20:39
48' Independiente del Valle busca el empate
Empezó el segundo tiempo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. Los del 'Ponchito' ganan por 1-0
19/08/2025
20:18
45' GOOOOL de Mushuc Runa
Jhonnier Chalá se elevó en el área de Independiente del Valle y con un estupendo cabezazo pone el 1-0 del partido.
19/08/2025
20:12
41' Mushuc Runa tuvo una opción real de peligro
Joaquín Vergés remató, pero su pelota se fue al poste del golero Guido Villar de IDV. Buen primer aviso de los de Tungurahua.
19/08/2025
20:07
36' La terna conduce sin inconvenientes
Edina Alves, Neuza Back y Fabrini Bevilaquia conforman la terna arbitral femenina que conduce el partido, sin problemas.
19/08/2025
19:53
22' Remate desviado de Darwin Guagua
El volante ofensivo de Independiente del Valle disparó desviado tras un mal rechazo de Bentaberry. Independiente se acerca.
19/08/2025
19:45
14' Mushuc Runa juega muy lejos del arco
El cuadro de Tungurahua no posee la iniciativa en el juego. Jonathan dos Santos es su jugador más adelantado
19/08/2025
19:36
05' Independiente del Valle toma la iniciativa
El cuadro rayado quiere el protagonismo del partido. Los visitantes se asocian por derecha con Renato Ibarra y Juan Cazares.
19/08/2025
19:32
0' Arrancó el partido
Ya se juega en el estadio Olímpico Atahualpa. Mushuc Runa se mide con Independiente del Valle por un cupo a los cuartos de final.
Compartir