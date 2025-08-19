Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Sudamericana

EN VIVO: Mushuc Runa juega contra Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Los dos equipos buscan un cupo en los cuartos de final de la Sudamericana. Siga el minuto a minuto del partido 

Johnnier Chalá, de Mushuc Runa y Claudio Paúl Spinelli, de Independiente del Valle, disputan el esférico durante el partido de Copa Sudamericana jugado en el estadio Atahualpa.

AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

19 ago 2025 - 20:47

Mushuc Runa recibe a Independiente del Valle, en el estadio Olímpico Atahualpa, en la jornada del 19 de agosto del 2025. Los del 'Ponchito' perdieron 1-0 en el cotejo de ida. El equipo que gane la serie se clasificará a los octavos de final del torneo continental. 

  • 19/08/2025

    20:46

    56' Villar recibe un fuerte golpe en el rostro

    Momento de tensión en el partido. El golero Guido Villar recibe un golpe en el rostro y tuvo que ingresar la camilla. 

  • 19/08/2025

    20:39

    48'  Independiente del Valle busca el empate

    Empezó el segundo tiempo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. Los del 'Ponchito' ganan por 1-0 

  • 19/08/2025

    20:18

    45' GOOOOL de Mushuc Runa

    Jhonnier Chalá se elevó en el área de Independiente del Valle y con un estupendo cabezazo pone el 1-0 del partido. 

  • 19/08/2025

    20:12

    41' Mushuc Runa tuvo una opción real de peligro

    Joaquín Vergés remató, pero su pelota se fue al poste del golero Guido Villar de IDV. Buen primer aviso de los de Tungurahua. 

  • 19/08/2025

    20:07

    36' La terna conduce sin inconvenientes

    Edina Alves, Neuza Back y Fabrini Bevilaquia conforman la terna arbitral femenina que conduce el partido, sin problemas. 

  • 19/08/2025

    19:53

    22' Remate desviado de Darwin Guagua

    El volante ofensivo de Independiente del Valle disparó desviado tras un mal rechazo de Bentaberry. Independiente se acerca. 

  • 19/08/2025

    19:45

    14' Mushuc Runa juega muy lejos del arco

    El cuadro de Tungurahua no posee la iniciativa en el juego. Jonathan dos Santos es su jugador más adelantado 

  • 19/08/2025

    19:36

    05' Independiente del Valle toma la iniciativa

    El cuadro rayado quiere el protagonismo del partido. Los visitantes se asocian por derecha con Renato Ibarra y Juan Cazares.

  • 19/08/2025

    19:32

    0' Arrancó el partido

    Ya se juega en el estadio Olímpico Atahualpa. Mushuc Runa se mide con Independiente del Valle por un cupo a los cuartos de final. 

