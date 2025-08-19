EN VIVO: Mushuc Runa juega contra Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Johnnier Chalá, de Mushuc Runa y Claudio Paúl Spinelli, de Independiente del Valle, disputan el esférico durante el partido de Copa Sudamericana jugado en el estadio Atahualpa.

Mushuc Runa recibe a Independiente del Valle, en el estadio Olímpico Atahualpa, en la jornada del 19 de agosto del 2025. Los del 'Ponchito' perdieron 1-0 en el cotejo de ida. El equipo que gane la serie se clasificará a los octavos de final del torneo continental.

56' Villar recibe un fuerte golpe en el rostro Momento de tensión en el partido. El golero Guido Villar recibe un golpe en el rostro y tuvo que ingresar la camilla.

48' Independiente del Valle busca el empate Empezó el segundo tiempo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. Los del 'Ponchito' ganan por 1-0

45' GOOOOL de Mushuc Runa Jhonnier Chalá se elevó en el área de Independiente del Valle y con un estupendo cabezazo pone el 1-0 del partido.

41' Mushuc Runa tuvo una opción real de peligro Joaquín Vergés remató, pero su pelota se fue al poste del golero Guido Villar de IDV. Buen primer aviso de los de Tungurahua.

36' La terna conduce sin inconvenientes Edina Alves, Neuza Back y Fabrini Bevilaquia conforman la terna arbitral femenina que conduce el partido, sin problemas.

22' Remate desviado de Darwin Guagua El volante ofensivo de Independiente del Valle disparó desviado tras un mal rechazo de Bentaberry. Independiente se acerca.

14' Mushuc Runa juega muy lejos del arco El cuadro de Tungurahua no posee la iniciativa en el juego. Jonathan dos Santos es su jugador más adelantado

05' Independiente del Valle toma la iniciativa El cuadro rayado quiere el protagonismo del partido. Los visitantes se asocian por derecha con Renato Ibarra y Juan Cazares.