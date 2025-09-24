EN VIVO: Once Caldas vs Independiente del Valle, por la vuelta de la Sudamericana
Independiente del Valle visita a los colombianos, con la intención de revertir el 2-0 de la ida. Siga el minuto a minuto del juego.
Jordy Alcívar (derecha), de Independiente del Valle, pelea con un jugador de Once Caldas, durante el partido jugado el miércoles 16 de septiembre, en el estadio de IDV.
24 sep 2025 - 19:41
Once Caldas recibe a Independiente del Valle, en la jornada del 24 de septiembre del 2025. Los colombianos ganaron 2-0, en el juego de ida, disputado el miércoles 17, en la capital. Los rayados buscan la revancha.
24/09/2025
19:40
10' Independiente intenta retener el esférico
Los dirigidos por Javier Rabanal apuestan por tener el esférico e intentar soltar a sus atacantes para buscar el primer tanto.
24/09/2025
19:36
05' Los colombianos manejan el esférico
El estadio Palogrande es una locura. Los aficionados del Once Caldas esperan una clasificación del equipo.
