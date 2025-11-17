¿Cuál es la marca que está a punto de alcanzar Michael Morales en la categoría wélter?

Michael Morales (izquierda) sometió en el primer round a Sean Brady, en la pelea disputada el sábado 15 de noviembre del 2025.

Michael Morales espera el nuevo escalafón de la categoría wélter para ocupar uno de los primeros puestos de la división. El sábado 15 de noviembre, el peleador ecuatoriano venció en el primer asalto al estadounidense Sean Brady, se llevó uno de los bonos de la noche y se consolida como prometedora estrella de la UFC.

Se espera que el martes 18 se divulgue el nuevo escalafón de la categoría wélter con importantes cambios: Islam Makhachev es el nuevo campeón, tras vencer a Jack Della Madalena y tomará su lugar en la cima. Morales, actualmente en el puesto ocho, podría subir al segundo lugar, en reemplazo de Brady.

Tras su última victoria, el luchador ecuatoriano busca una importante marca en la división : Morales lleva siete peleas ganadas, de forma consecutiva en el peso wélter y está a una victoria del máximo récord: el del excampeón Jack Della Madalena, que tiene ocho triunfos.

'Spiderman' Morales lleva 19 victorias y se mantiene invicto. Sin embargo, las siete victorias de su marca son exclusivamente de la categoría wélter:

Trevin Giles , el 23 de enero del 2022.



, el 23 de enero del 2022. Adam Fugitt , el 30 de julio del 2022

, el 30 de julio del 2022 Max Griffin , el 1 de julio del 2023

, el 1 de julio del 2023 Jake Matteus , el 18 de noviembre del 2023

, el 18 de noviembre del 2023 Neil Magny , el 24 de agosto del 2024

, el 24 de agosto del 2024 Gilbert Burns , el 17 de mayo del 2025

, el 17 de mayo del 2025 Sean Brady, el 16 de noviembre del 2025

La intención de Morales es poder competir por el título mundial. Actualmente, en manos de Makhachev. Sin embargo, el nuevo monarca no tiene entre sus prioridades combatir con el crédito ecuatoriano. La última palabra será de Dana White, el principal de la franquicia de UFC.