Michael Morales regresa al Top 3 del peso wélter en el ranking de la UFC

El peleador ecuatoriano Michael Morales se ha colocado nuevamente en el Top 3 del ranking del peso wélter de la Ultimate Fighting Championship (UFC)

El ascenso de Morales se produjo tras la remoción de Shavkat Rakhmonov del listado de peleadores, debido a una lesión que lo mantendrá fuera de competencia durante la mayor parte de 2026, generando movimientos en la clasificación de la división.

El atleta tricolor mantiene un récord perfecto de 19 victorias sin derrotas en su carrera profesional, lo que lo posiciona como uno de los contendientes más destacados del peso wélter.

Morales había alcanzado por primera vez el tercer puesto del ranking en noviembre de 2025, luego de su victoria por nocaut en el primer asalto contra Sean Brady en el evento UFC 322 efectuado en el Madison Square Garden de Nueva York.

Actualmente, con el tercer lugar, Morales está cada vez más cerca de una posible oportunidad por el título de la división, un escenario que podría consolidar su crecimiento dentro de la UFC en 2026

Hasta el momento, el peleador no tiene una próxima pelea confirmada, aunque en eventos recientes mencionó que podría volver al octágono en junio de 2026.